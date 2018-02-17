Витебские таможенники изъяли 8 тонн шампиньонов 9 17.02.2018, 12:51

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Фото: belta.by

Грибы везли россияне.

Государственный таможенный комитет Республики Беларусь рассказал о том, что витебские таможенники изъяли свыше восьми тонн свежих шампиньонов, которые пытались провезти нелегально.

Грибы, как сообщает БелТА, оценили в 46 000 беларуских рублей. Партию грибов, которые везли под видом другого товара, забрали при попытке их перевозки по территории Евразийского экономического союза. Машину остановили в Городокском районе. Она принадлежит российскому субъекту хозяйствования. Сейчас по этому делу начат административный процесс.