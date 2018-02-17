Россиянин пытался прорваться из Беларуси в Польшу 9 17.02.2018, 13:33

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Фото: gpk.gov.by

Водитель сбил закрытый шлагбаум.

Вечером 16 февраля в пункте пропуска Берестовица россиянин пытался через пункт пропуска прорваться из Беларуси в Польшу, сообщает Государственный пограничный комитет.

Пограничный наряд обратил внимание на легковой автомобиль «Fiat», который двигался в направлении пункта пропуска со скоростью около 120 км/ч. Пограничники привели в действие средство принудительной остановки. Водитель продолжил движение, совершив наезд на средство принудительной остановки и сбил закрытый шлагбаум. В результате автомобиль получил сильные механические повреждения, а водитель — травмы в виде ушибов и ссадин.

Водителю угрожает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.