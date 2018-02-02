Акцию «Я - «Хартия-97!» поддержал активист из Гомеля
- 2.02.2018, 16:26
Белорусы продолжают присоединяться к акции солидарности с заблокированным независимым сайтом.
В сети набирает силу акция «Я – «Хартия-97!». К ней присоединился гомельчанин Александр Иванов. Белорус опубликовал фото с баннером «Я – «Хартия-97!».
24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS