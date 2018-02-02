Акцию «Я - «Хартия-97!» поддержал активист из Гомеля 2.02.2018, 16:26

Александр Иванов

Белорусы продолжают присоединяться к акции солидарности с заблокированным независимым сайтом.

В сети набирает силу акция «Я – «Хартия-97!». К ней присоединился гомельчанин Александр Иванов. Белорус опубликовал фото с баннером «Я – «Хартия-97!».

24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию