Юрий Ляшенко: Бывае, праўда вочы коле 21.02.2018, 16:31

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Власти испугались правды и популярности независимого сайта.

Об этом сайту Сharter97.org заявил один из участников протестов против строительства завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске, общественный активист Юрий Ляшенко:

- Cайт Сharter97.org - яркий и бескомпромиссный информационный ресурс. Для жителей Светлогорска очень важно, что сайт освещает события, связанные с нашим родным городом. Власти испугались правды и популярности независимого сайта, поэтому было принято решение о блокировке. Как говорил Кондрат Крапива: Бывае, праўда вочы коле.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.