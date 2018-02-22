Так кто угрожает национальной безопасности Беларуси? 11 Дмитрий Бондаренко

22.02.2018, 8:30

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Начальника ОАЦ и министра обороны надо отдать под трибунал.

24 января 2018 года началась блокировка в Беларуси самого популярного независимого интернет-сайта Charter97.org. Главной причиной блокировки министерство информации РБ назвало размещение на сайте материалов, наносящих вред национальной безопасности Беларуси. Многие политики и эксперты, особенно из стран-соседей Беларуси, тут же высказали мнение, что ограничение доступа к сверхпопулярному сайту с четкой белорусской патриотической позицией на самом деле является зачисткой информационного поля Беларуси по приказу и в интересах Кремля.

Сейчас, спустя месяц после начала блокировки, появились конкретные статистические доказательства этого предположения. Известный российский рейтинг-портал интернета Liveinternet.ru предоставляет информацию не только по статистике конкретных сайтов, но и данные о том, медиа какого национального сегмента мировой паутины читают интернет-пользователи той или иной страны. Предлагаю читателям самим ознакомиться с данными о просмотрах белорусскими пользователями новостных СМИ российского и белорусского сегментов в последнее время.

Среднесуточное количество просмотров новостей:

Среднесуточное количество просмотров новостей белорусами в белорусском сегменте

Среднесуточное количество просмотров новостей белорусами в российском сегменте

До начала блокировки «Хартии-97», как видно на графике, белорусы ежедневно читали в среднем 3 миллиона 300 тысяч страниц новостных сайтов, относящихся к белорусскому сегменту и 4 миллиона 400 тысяч страниц российских интернет-медиа. После 24 января число просмотров белорусами в белорусском сегменте сократилось до 2-2,1 миллиона просмотров, а количество просмотров белорусами российских новостных медиа резко выросло почти, до 5 миллионов просмотров ежедневно. Если ранее ежедневная отрицательная разница составляла -1,1 миллиона просмотров, то сейчас стала составлять катастрофические -3 миллиона. То есть за месяц белорусы будут отдавать предпочтение российским медиа на 90-100 миллионов просмотров.

Надежда на то, что читатели «Хартии-97», не способные обойти блокировку, бросятся читать сайт «Советской Белоруссии», газеты администрации Лукашенко, не оправдались. Парадоксальным образом число читателей «Совбелии» также значительно сократилось. Не все белорусские сайты представлены в статистике Liveinternet. Кроме того, часть читателей «Хартии-97», обходящих блокировку, сегодня фиксируются как иностранцы. Но это не меняет общего катастрофического тренда. Следует помнить, что миллионы белорусов имеют аккаунты в российских сетях «Одноклассники» и «Вконтакте», где подвергаются регулярной шовинистической пропаганде в духе «русского мира».

Тролли российских и белорусских спецслужб сейчас активно вбрасывают идею о том, что белорусские власти только повторяют действия властей Украины по блокировке «неугодных сайтов и сетей». Но разница в том, что власти Украины в условиях российской агрессии и оккупации защищают национальную информационную безопасность, а белорусские разрушают свою собственную, действуюя в интересах региональной страны-агрессора.

Во время суда над Януковичем, который сейчас проходит в Киеве, миру открываются все новые и новые факты измены и предательства Януковича и его подчиненных, в первую очередь, силовиков – факты сознательного развала украинских армии и флота, силовых структур. Многие свидетели по этому делу говорят о полном подчинении накануне войны украинских медиа интересам России.

Белорусский правитель как-то ернически заявлял, что Украина сама отдала Крым, не сделав в его защиту ни одного выстрела и что он, в отличие от украинцев, будет защищать белорусскую землю от любого агрессора. Интересно, каким образом?

Допускаю, что стареющий диктатор Лукашенко, как и Янукович, перед своим бегством уже не управляет страной, а сконцетрировался на игре в хоккей, просмотре спортивных телепередач и уборке картофеля и арбузов в своей резиденции в Дроздах. Однако белорусские силовики, в первую очередь глава Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при администрации Лукашенко Андрей Павлюченко и министр обороны Беларуси Андрей Равков, в должностные обязанности которых входит обеспечение информационной и кибер-безопасности страны, должны понимать, что их преступные действия по слому системы национальной информационной безопасности могут расцениваться как соучастие в агрессии иностранного государства в отношении Беларуси. Ведь только так следует расценивать зачистку информационного сегмента Беларуси в пользу страны-агрессора России. Этих руководителей уже давно надо отдать под трибунал.

Предлагаю также любителям режима Лукашенко на Западе и в Украине ознакомиться с предоставленными статистическими данными.

Господа-коррупционеры или господа «полезные идиоты» (кому что милее), вы по-прежнему будете утверждать, что белорусские власти хотят оторвать Беларусь от России? Напомню только, что агрессия России в отношении Грузии и Украины начиналась в годы проведения Олимпийских игр.

Дмитрий Бондаренко, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь»