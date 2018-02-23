Тамара Сергей: Мы сами будем определять, какую информацию хотим получать 23.02.2018, 14:43

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Тамара Сергей

Блокировкой «Хартии-97» власть показала, что она в себе не уверена.

Об этом заявила юрист, координатор инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Тамара Сергей, комментируя блокировку на территории Беларуси сайта Charter97.org:

- Знаете, любая блокировка, ограничение людей в получении информации — это во вред нашей стране. Я не раз слышала на самых высоких уровнях, что белорусы - очень образованные, а ведь это означает, что мы сами можем определить, какую информацию хотим получать, а какую нет.

Когда я узнала, что сайт Charter97.org заблокирован, то сразу подумала, что это свидетельствует о том, что власть в себе не уверена и чего-то боится. Очевидно, что блокировка «Хартии-97» говорит о том, что далеко не все хорошо в государстве.

Cайт Charter97.org заблокировали тогда, когда в Беларуси российские средства массовой информации чувствуют себя, как дома. Это очень опасно для нас. Блокировка независимого сайта будет только способствовать усилению этого «комфорта».

Я не вижу проведения в стране реальной национальной политики, а ведь только тогда в Беларуси будет безопасно.

Официально существует государство под названием Республика Беларусь. Но, к сожалению, несмотря на десятилетия якобы независимого государства, мы до сих не имеем национальной политики, которая должна начинаться с рождения ребенка и продолжаться в детском саду, школе, вузе. Она должна наполнять всю жизнь человека.

Реальность же такова, что российские СМИ, российская национальная политика чувствуют себя в Беларуси очень уверено и спокойно.

Хочу подчеркнуть, что в стране до тех пор будут блокировать независимые медиа, пока не будет проводиться национальная белорусская политика.

Я солидарна с командой сайта Charter97.org и его читателями. Я сама в конце дня, перед сном, всегда читаю на «Хартии-97» весь срез событий, которые произошли в Беларуси и мире. Это очень важно и ценно. Знаю, что очень многие делают также. Лично я очень даже люблю читать новинки, связанные со здоровым образом жизни.

Однозначно, блокировка Charter97.org - урон для очень многих. В нашей гражданской инициативе буквально все, кто имеет компьютер, являются читателями «Хартии-97».

Возвращайтесь!

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.