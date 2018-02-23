Тамара Сергей: Мы сами будем определять, какую информацию хотим получать
- 23.02.2018, 14:43
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Блокировкой «Хартии-97» власть показала, что она в себе не уверена.
Об этом заявила юрист, координатор инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре» Тамара Сергей, комментируя блокировку на территории Беларуси сайта Charter97.org:
- Знаете, любая блокировка, ограничение людей в получении информации — это во вред нашей стране. Я не раз слышала на самых высоких уровнях, что белорусы - очень образованные, а ведь это означает, что мы сами можем определить, какую информацию хотим получать, а какую нет.
Когда я узнала, что сайт Charter97.org заблокирован, то сразу подумала, что это свидетельствует о том, что власть в себе не уверена и чего-то боится. Очевидно, что блокировка «Хартии-97» говорит о том, что далеко не все хорошо в государстве.
Cайт Charter97.org заблокировали тогда, когда в Беларуси российские средства массовой информации чувствуют себя, как дома. Это очень опасно для нас. Блокировка независимого сайта будет только способствовать усилению этого «комфорта».
Я не вижу проведения в стране реальной национальной политики, а ведь только тогда в Беларуси будет безопасно.
Официально существует государство под названием Республика Беларусь. Но, к сожалению, несмотря на десятилетия якобы независимого государства, мы до сих не имеем национальной политики, которая должна начинаться с рождения ребенка и продолжаться в детском саду, школе, вузе. Она должна наполнять всю жизнь человека.
Реальность же такова, что российские СМИ, российская национальная политика чувствуют себя в Беларуси очень уверено и спокойно.
Хочу подчеркнуть, что в стране до тех пор будут блокировать независимые медиа, пока не будет проводиться национальная белорусская политика.
Я солидарна с командой сайта Charter97.org и его читателями. Я сама в конце дня, перед сном, всегда читаю на «Хартии-97» весь срез событий, которые произошли в Беларуси и мире. Это очень важно и ценно. Знаю, что очень многие делают также. Лично я очень даже люблю читать новинки, связанные со здоровым образом жизни.
Однозначно, блокировка Charter97.org - урон для очень многих. В нашей гражданской инициативе буквально все, кто имеет компьютер, являются читателями «Хартии-97».
Возвращайтесь!
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS
- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию