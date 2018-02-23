На популярного видеоблогера завели уголовное дело за оскорбление Лукашенко 30 23.02.2018, 17:49

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Степан Светлов

В минской квартире создателя видеоканала Nexta прошел обыск.

Степан Светлов – 19-летний блогер из Минска, автор одного из самых популярных блогов на YouTube Nexta, посвященного общественно-политической жизни в Беларуси. Вечером 22 февраля в квартире его родителей был проведен обыск в рамках уголовного дела по ст. 386 УК – «оскорбление президента», сообщает телеканал «Белсат».

Сейчас Степан находится в Польше, там он учится в университете. В минской же квартире во время обыска находилась только его мать Светлана.

«Вечером к матери пришли двое – один в форме Следственного комитета, второй в гражданской одежде. Имен своих не назвали, удостоверений не показывали. Они показали только ордер на обыск и сказали, что какая-то гражданка пожаловалась на оскорбительные высказывания в адрес президента, которые якобы звучат на моем канале», – рассказывает Степан.

По словам блогера, правоохранители конфисковали ноутбук и маленькую видеокамеру, составили протокол обыска. При этом они не дали матери Степана никаких копий документов и не сообщили, в каком процессуальном статусе на данный момент находится Степан.

На канале NEXTA – более 100 тысяч подписчиков

Активно вести свой YouTube-канал Степан Светлов (Светлов – псевдоним) начал в апреле 2017 года – тогда в Беларуси еще не спала информационная волна «нетунеядских протестов». Парень начал создавать прежде всего информационные ролики в рубрике «Ну и новости!». Главными темами стал Декрет №3, милицейское насилие, злоупотребление властью. Почти в каждом видео звучит критика в сторону Лукашенко. При создании роликов Степан часто использовал видео независимых СМИ, особенно «Белсата», с которым сотрудничает.

«Я не понимаю, где они нашли оскорбление? Другие блогеры иногда высказываются более остро. К тому же, я никогда не занимался политической деятельностью, не был активистом, не подпадал под административное преследование. Думаю, такое давление связано с быстрым ростом подписчиков на канале», – недоумевает парень.

Действительно, количество подписчиков NEXTA уже превысило 100 тысяч человек – неплохая цифра для белорусского интернет-пространства. По мнению Степана, власти могли «зацепиться» за одно из последних видео – там речь идет о «деле, которое раскрыл лично Лукашенко».

«Недавно я пробыл в Минске почти две недели и никто из силовиков или следователей ко мне не обращался, дали выехать из страны. Также интересно, что за гражданка пожаловалась на мой канал? Может печально известная фрау А.?», – говорит Степан.

На вопрос, почему он вообще решил вести политический блог, парень отвечает:

«Ведь это востребовано, так как у людей в Беларуси становится все меньше источников информации: заблокировали Хартию, прижали Белорусский Партизан».

Получить комментарий от Следственного комитета пока не удалось, пресс-служба ведомства не отвечает на звонки.

Напомним, 14 декабря редакция «Белорусского партизана» сообщила о блокировке сайта. Согласно заявлению Министерства информации, он был заблокирован из-за распространения «запрещенной информации». При этом не уточнялось, о какой конкретно информации идет речь.

В этом году 24 января Мининформ заблокировал сайт «Хартии-97», повод тот же – нарушение закона «О средствах массовой информации».