Дуйте на молоко! 2 24.02.2018, 9:10

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Источник: newsby.org

Почему Россия начала «молочную войну» с Беларусью?

Россия с 26 февраля запрещает ввоз молока и молочной продукции из Беларуси. Решение Россельхознадзора сайту Charter97.org прокомментировал экономист, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико:

- Это событие вызвало массу молодежных откликов у комсомольцев «молочного фронта» - мол, решение политическое. Говорят о «молочной войне» и «политическом шоу».

Но с учетом того, что в России почти через две недели президентские выборы, такого рода «шоу» Путину не нужно. Более того – вредно. Если считать, что это сделала Собчак, Грудинин или еще кто-то – то такую «версию» можно обсуждать. Но это тоже глупо.

Если детально разобраться, то под запрет попало то, что идет из Беларуси в качестве сырья для предприятий российского молочного производства. И это как раз перекликается с недавним выступлением Грудинина, где он говорил, что «успехи» молочного производства в России – это африканское пальмовое масло и молочный порошок из Беларуси. То есть Россия хочет перейти на собственные сырьевые ресурсы.

А что касается готовых, упакованных и бутилированных, продуктов из Беларуси, то этого и не надо запрещать: и так «их там нет». Если сравнить с тем, что было 5-10 лет назад, белорусские продукты почти исчезли из торговых сетей России. Поэтому – бить тревогу не надо, будем сами пить свое молоко.

Это давно должно было произойти. Вообще, если не валять дурака и не слушать выступления наших идиотов, бегающих при правительстве, то понятно очевидное: развитие рынка ЕАЭС ведет к снижению доли Беларуси в нем. Скоро останутся только высококонкурентные белорусские производители, которых не так много.

Не знаю, кто там выстраивал «воздушные замки» и хотел залить Россию мясом-молоком, но ничего подобного и быть не может. В России очень сильная ассоциация производителей молочных продуктов. Она раздавит любого комара, даже если он будет белорусским. Принудит к тому, что продадут наши предприятия. Белорусская «молочка» в итоге сдастся и пойдет в плен.

Так что это не «молочная война». Это результат того, что развивается общий рынок молочных продуктов. И Россия на нем очень жестко позиционирует себя как доминантного производителя. И пока в Минске будут сопли вытирать – все уже и закончится. Будем пить сами молоко.

- Но вот представитель Беларуси в Евразийской экономической комиссии Сергей Сидорский уже «бросился на амбразуру» и объявил решение России незаконным…

- Сидорский! Специалист по паровозам… А что он, представитель от Беларуси, еще может сказать? Он что – хочет чтобы его из ЕЭК турнул сам Лукашенко? Он там должен защищать своего хозяина.

Ему следовало еще больше сказать. Надо было придумать, что мы взяли пробы молока и отослали их в Вену, отослали в Швецию и теперь требуем международного контроля качества. Более того, с учетом Олимпийских игр Сидорский должен сказать: это напоминает действия ВАДА и «борьбу» против российских олимпийцев. Обвинить россиян, что они ищут в белорусском молоке мельдоний. Призвать к тому, что белорусское молоко – самое лучшее в мире. Позвонить Лукашенко, чтобы прислал бидоны со сливками, с молоком, и бесплатно раздавать их на Красной площади россиянам, чтобы они попробовали.

Что здесь говорить, что призывать? Положи на стол материалы биохимического анализа, органического анализа, ДНК, микрофлоры... А то получается: Вася сказал, Петя откликнулся.

- То есть белорусский АПК, который и так выживает на дотациях, ждут еще более суровые времена?

- Он уже разваливается под ударом российских производителей. Белорусская продукция на рынке ЕАЭС исчезает.

А как вы хотели? Это только на официальных каналах «трындят» о наших «достижениях». Я понимаю, что это проще – говорить о полетах в космос и Большом театре. Вот и будет им теперь Большой театр: сильный будет поедать слабого. В России очень мощные и крупные хозяйства – и фермерские, и акционерные. Все это будет вести к тому, что процентов 40 белорусских хозяйств просто разорится, а еще процентов 30-40 перейдут в руки российских производителей.

Как экономист, я ничего не вижу никакой дисгармонии. Так и происходит, если начинаете делать общее пространство. Когда-то я предупреждал об этом «интеграторов». Ребята, вы сказали, что вам все равно? Ну так теперь – дуйте на молоко!

- Но ведь Лукашенко не раз заявлял, что будет «поднимать село». Как ему теперь выкручиваться?

- А ничего ему уже не остается! Разве что скажет: «Это мерзавцы с Востока».

Если Лукашенко захочет, если ему Коля подскажет, то он сможет обратиться к производству молока прямо сразу, из травы, минуя корову. И назвать это «магистральным путем». Мы будем производить молоко без коровы. Почему бы не повесить еще какую-то лапшу на уши белорусскому народу?