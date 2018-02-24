В Минске жители нескольких домов остались без воды 24.02.2018, 13:37

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Произошел прорыв трубопровода.

Сегодня в районе улицы Петра Глебки прорвало трубопровод. Как минимум четыре дома остались без холодной воды, некоторые — без горячей, точные цифры пока устанавливаются, пишет onliner.by. На данный момент «Минскводоканал» восстанавливает водоснабжение.

Аварийно-восстановительные бригады работают на поврежденном участке, задействована техника, в том числе экскаватор. На время ликвидации последствий аварии организован подвоз питьевой воды.

В «Минскэнерго» информировали, что замечаний по работе тепловых сетей нет, теплоснабжение домов в районе прорыва трубопровода не нарушено.