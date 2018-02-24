Ирина Яскевич: «Хартия-97» умеет одной новостью расставить все по местам 24.02.2018, 20:28

Ирина Яскевич

Белорусы сами будут выбирать, что им читать.

Об этом заявила один из лидеров витебских предпринимателей Иринa Яскевич, комментируя блокировку на территории Беларуси сайта Charter97.org:

- Мне кажется, что причины блокировки всегда одинаковы. Это попытка избежать правды, не дать людям высказать альтернативную точку зрения. Естественно, что это абсолютно недопустимо.

Мы в Витебске провели 1 февраля пикет в поддержку «Хартии-97». Считаем, что мнений должно быть несколько и люди сами должны выбирать, делать выводы, что читать, а что нет.

Знаете, уже невыносимо слушать госСМИ, которые пытаются навязывать, как надо понимать то или другое событие.

Charter97.org — это сайт с перчинкой. Команда сайта умеет подать новость неординарно, с неожиданной стороны, которую другие не видят. Это и пугает тех, кому сайт неугоден: ведь одной новостью Charter97.org может расставить все по местам и донести до людей альтернативную точку зрению.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.