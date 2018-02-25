«Лапша на уши»: Активисты провели пикет у здания Министерства информации 2 25.02.2018, 18:50

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Фото: belsat.eu

Активисты провели пикет в знак протеста против блокировки «Хартии-97» и давления на блогера Nexta.

Активистка и режиссер Ольга Николайчик вместе с активистом «Европейской Беларуси» Артемом Чернявко и еще одной девушкой, которая не пожелала назвать свое имя, в воскресенье 25 февраля устроили необычный пикет у здания Министерства информации в Минске, передает «Белсат».

Они принесли большую кастрюлю с горячей лапшой и начали раздавать ее прохожим. По задумке активистов, такая акция поможет привлечь внимание к репрессиям в отношении независимых СМИ и давлению на блогера Nexta.

Фото: belsat.eu

По словам организаторов, их возмущает то, что власти давят на СМИ за деньги налогоплательщиков: уже месяц как заблокирован сайт «Хартии-97», еще раньше заблокировали «Белорусский партизан». Активисты возмутились и случаем с избиением на избирательном участке оператора «Белсата» Андрея Козела.

Фото: belsat.eu

Пикетчики рассказывали обо всех этих случаях любопытным прохожим, объясняли, что государственная пресса и Мининформ «вешают лапшу на уши гражданам».

Фото: belsat.eu

Милиция подъехала на место пикета, когда активисты уже собрали вещи и ушли.