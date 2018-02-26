Валентин Трокский: Наши чиновники живут в параллельной Вселенной 1 26.02.2018, 15:38

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Валентин Трокский

Блокировка независимого сайта в век интернета - полнейший маразм.

Об этом заявил активист Белорусского Национального Конгресса из Минска Валентин Трокский, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Блокировка Сharter97.org показывает полное пренебрежение к нашим интересам со стороны властей. Мнение людей абсолютно не интересует наших чиновников.

Безусловно, между различными ведомствами также идет конкуренция. Кто-то захотел выслужиться, предложил заблокировать «Хартию-97», а его предложение поддержали. Но данные меры совершенно не соответствуют нынешним реалиям. Мы живем в век компьютерных технологий и интернета. О какой блокировке информации может идти речь?

Я выступаю за то, чтобы человек сам выбирал, какую информацию ему читать. Цензура должна быть упразднена, а свободный доступ белорусов к независимой информации - восстановлен. Материалы, которые публикует «Хартия-97», не противоречат белорусскому законодательству. Решение Мининформа абсолютно не удивляет меня. Наши чиновники живут в параллельной Вселенной.

Но то, что люди продолжают заходить на сайт и есть спрос на «Хартию-97», показывает, что власти не на тех напали.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.