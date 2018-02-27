Здравствуйте, Александр! 1 Ирина Халип

27.02.2018, 8:55

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Ирина Халип

Стране нужен не Гуцериев, а Илон Маск.

Здравствуйте, Александр!

Ничего, что я без отчества? Не стоит обижаться: отчества – это все-таки российская традиция, а мы с вами здесь, в независимом государстве с совершенно иными историческими традициями. Так что без обид, договорились?

Знаете, я недавно была по личным делам в одном суровом государственном учреждении с пропускным режимом и предъявлением паспорта чуть ли не на каждом углу. Так вот, знаете, что говорили государственные служащие после проверки документов? Они, прочитав фамилию, начинали рассказывать о том, как обходят блокировку «Хартии-97». Делились опытом, советовали, как лучше обойти. Из антагонистов и даже классовых врагов мы в один день – 24 января – превратились в единомышленников и почти в заговорщиков: разговоры об обходе блокировки сайта работают как пароль и отзыв. «Хартия» стала системой распознавания «свой-чужой».

Решение о блокировании «Хартии», конечно, нанесло серьезный удар – чего уж там скрывать и хорохориться. Но удар пришелся вовсе не по тем, в кого вы целились. Потому что молодежь, которая даже в душ ходит со смартфонами, обходит блокировку одним кликом. А вот многие пожилые люди, которые компьютер освоили едва-едва – исключительно чтобы читать новости и говорить по скайпу с детьми, живущими в других странах, - действительно пострадали. Потому что сами они справиться не могут. Сначала вы отобрали у них льготы, потом еще и возможности читать новости по их собственному выбору. Они уже давно не верят ни единому вашему слову, и вы это знаете. Так, может, это месть им всем? За то, что не сидят на лавочках у подъездов и не смотрят круглосуточно сериалы жанра «трудное счастье»?

Надеюсь, вы не настолько мелочны. Тут скорее сработало другое. Кстати, знаете, что о вас говорят госслужащие? Не ваши приближенные из хоккейной команды, не министры и премьеры, а те рядовые госслужащие, которых десятки тысяч? Они (а у каждого из них найдется начальник, у которого есть свой начальник, который, в свою очередь, приносит новости от еще более высокого начальника) говорят, что вы уже давно ничего не контролируете. И имеют в виду даже не Кремль. Они рассказывают, что тому, кто первый к вам придет с утра, легко удается убедить вас делать то и не делать этого. Вот и получается такая смешная со стороны картина.

Пришел Икс, которому хочется свободно ездить на Запад и общаться там на равных, – и к вечеру появляется, к примеру, проект IT-декрета. А на следующий день приходит Игрек, который давно грезит о том, как хорошо было бы собрать всех журналистов и босиком повести на расстрел, – и к вечеру блокируется «Хартия». Действительно, это не только изнутри, из чиновничьих коридоров, но и со стороны выгляди именно так. Когда Беларусь одновременно объявляет себя центром высоких технологий и наносит удар по Интернету, немыслимый в нашем пространственно-временном континууме (в Европе, да еще и в нашем веке), это заставляет думать исключительно о том, что не вы принимаете решения, а все подряд по принципу «кто раньше встал, того и тапки». Естественно, инвесторы будут бежать отсюда с крейсерской скоростью. А другие на их место не придут – неужели вам об этом еще не докладывали?

Вам, впрочем, о многом не докладывают. Дозируют информацию. Врут. Внушают бессмысленные надежды на то, что завтра на красном родстере к вам с Марса прилетит Илон Маск с инвестициями, – нужно только подписать декрет о цифровой экономике и узаконить биткоин. Но этого недостаточно. Подписать его, а на следующий день заблокировать самый популярный независимый сайт – колоссальная ошибка. Это признак отсталого средневекового государства, в котором нечего делать ни Гейтсу, ни Цукербергу, ни даже Павлу Дурову. Можете рассчитывать разве что на Гуцериева, да только он – не инвестор. Баскова на вечеринку, конечно, привезет, пару миллионов долларов наличными подкинет по-дружески, только ведь Басков с кэшем – это не инвестиция, это сами знаете что.

При этом вы и сами понимаете, что стране нужен не Гуцериев, а Илон Маск. Вот только ему вряд ли будет интересно пространство, где уничтожают Интернет, блокируют сайты и преследуют блогеров. Впрочем, о каких блокировках вообще можно говорить в двадцать первом веке, когда развитие технологий настолько обгоняет развитие неповоротливых государственных структур, что расстояние между прогрессом и государством скоро можно будет измерять в световых годах? Если десять лет назад блокировка сайта действительно закрывала к нему доступ, и лишь профессионалы могли найти лазейки и обойти ловушки, то сейчас с этим справится любой старшеклассник. А уже через полгода само понятие «блокировка сайта» станет чем-то вроде пейджера: вроде и был когда-то, да весь вышел. Вот только репутация врага Интернета никуда не денется. Так что исправлять ошибки нужно сейчас, не дожидаясь, пока это за вас сделает Илон Маск.

Я помню, ровно год назад вы встречались с Иосифом Середичем. Он тогда вышел от вас вдохновленный и сказал, что вы изменились и осознаете опасность, которая угрожает нашей стране. Он говорил, что вы обсуждали объединение общества, национальный круглый стол, преодоление внешних угроз и вызовов сообща. Иосифа Павловича я знаю много лет, он не соврал. Вы действительно говорили именно об этом, но следующим шагом после встречи с Середичем стало «дело патриотов» и разгон мирной акции 25 марта.

Скорее всего, снова произошло то, о чем говорят в коридорах и кабинетах государственных учреждений: сначала к вам зашел Икс и убедил вас в необходимости встретиться с Середичем и начать диалог с обществом, а спустя совсем немного времени пришел Игрек и сообщил, что боевики из Польши уже роют туннели от границы до Минска, и нужно срочно сажать всех, а на кого не хватит тюрем – просто запугивать. А сейчас до 25 марта осталось меньше месяца.

И это будет не просто обычное 25 марта – это будет настоящий столетний юбилей. Не выдуманный идеологами, как вызывающие хохот у всякого, кто в школе учился, вековые юбилеи КГБ и армии, а настоящий. Исторический, общенациональный, внушающий гордость юбилей Белорусской народной республики, символ свободолюбия и силы белорусов, свидетельство национального достоинства. Он должен стать национальным праздником – с большим радостным шествием, с фейерверками и музыкой. Столетие БНР может действительно стать объединяющим началом для общества. Если, конечно, не повторится прошлогодняя история.

Празднование годовщины создания БНР и снятие блокировки с самого популярного независимого сайта – это и есть исправление ошибок, которое ничего не будет стоить ни вам, ни государству. Зато может помочь – и изменению настроений в обществе, и вашей личной репутации. Всего делов-то – «Хартию» вернуть да юбилей БНР отметить. А профит – значительный.

Кстати, я прекрасно понимаю, почему вы уволили своих многолетних идеологов спустя две недели после блокировки «Хартии». Наверняка все они и «крышующие» их Игреки убеждали вас в том, что именно из-за этой «Хартии» им не удается повысить посещаемость, увеличить тиражи и прекратить жировать на дотациях. Мол, закройте «Хартию» – и все ее два миллиона посетителей в месяц тут же повалят к нам. Закрыли. И ничего не произошло. Вы наконец поняли, что они вам врали.

Хотя врали не только они и не только тогда. Вам вообще все врут. Мой совет – зарегистрируйтесь в Фейсбуке. Почитайте, что о вас думают белорусы. И приходите 25 марта праздновать столетие БНР. С чего-то же надо начинать.

Ирина Халип, журналист