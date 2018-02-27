Международный институт прессы требует немедленно разблокировать «Хартию-97» 2 27.02.2018, 9:42

В Беларуси усилились репрессии против независимых СМИ.

В течение всего лишь одного месяца в Беларуси был заблокирован популярный независимый веб-сайт Charter97.org, избит милицией журналист Белсата, а также был проведен обыск в доме репортера после статьи о жестокости милиции, говорится на сайте Международного института прессы (Вена, Австрия).

18 февраля Андрусь Козел вел прямой репортаж для Белсата (независимый онлайн ТВ канал, спонсируемый Польшей) с одного из избирательных участков, когда, как сообщается, на него напала милиция. По данным Белсата, Козелу наносились такие сильные удары в голову, что он разбил ею стекло дверей избирательного участка. Андрусь Козел был арестован. Ему предъявлено обвинение в сопротивлении сотрудникам милиции. На следующий день он предстал перед судом. Однако дело отправлено на доработку.

Журналисты Белсата часто подвергаются нападкам со стороны белорусских властей. Большинству журналистов канала систематически отказывают в аккредитации в Беларуси. Согласно белорусскому законодательству о СМИ, только зарегистрированные члены СМИ могут получить аккредитацию. Журналисты, работающие без аккредитации, задерживаются и наказываются штрафом за «незаконное распространение информации». Размер штрафа варьируется в размере от 300 до 400 евро за каждый отдельный прецедент.

В понедельник 20 февраля милиция обыскала дом журналиста Дениса Дашкевича после его статьи о жестокости милиции. Белсат сообщает, что Дашкевич был доставлен в участок, где его просили раскрыть источники для написания статьи.

24 января без предварительного предупреждения в Беларуси был заблокирован финансируемый Польшей белорусский новостной сайт Charter97.org, критикующий правительство Александра Лукашенко. Министерство информации не представило конкретной причины блокировки, а всего лишь заявило, что Хартия'97 нарушила закон о белорусских СМИ.

Главный редактор Хартии'97 Наталья Радина в интервью МИП рассказала, что блокировка является признаком того, что белорусское правительство боится популярности сайта. Радина сказала, что сайт посещает более двух миллионов пользователей в месяц.

На данный момент сайт пытается уведомить своих читателей о различных способах обхода блокировки.

Радина назвала блокировку независимых сайтов, таких как Хартия'97, опасным шагом, поскольку данные ресурсы противостоят пропаганде Кремля в Беларуси.

«Миллионы читателей теперь не могут получить независимую, правдивую информацию», - сказала она.

Заместитель директора Международная института прессы Скотт Гриффен призвал Беларусь прекратить все репрессивные меры против Хартии'97 и Белсата.

«Белорусские власти должны отменить решение о блокировке Хартии'97 и прекратить преследование независимых журналистов в стране, в том числе работающих в Белсате», - сказал он. «Белорусская общественность явно заинтересована в независимых источниках новостей и информации, и их право на доступ к ним должно соблюдаться».

В медиа-пространстве в Беларуси, стране, которая часто упоминается как «последняя диктатура Европы», доминируют российские и государственные СМИ, последние в значительной мере служат рупором для Лукашенко. «Хартия'97» и Белсат являются двумя ключевыми независимыми проектами в Беларуси, хотя их журналисты подвергаются регулярным преследованиям со стороны государства. Неугодные власти СМИ в стране в основном вещают через в интернет, и власти часто стремятся ограничить доступ к таким сайтам.