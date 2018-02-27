Наталья Радина встретилась с депутатом Европарламента от Швеции Гуннаром Хёкмарком 27.02.2018, 20:29

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Гуннар Хёкмарк

Главный редактор сайта Charter97.org проводит в Брюсселе встречи в Европарламенте.

Сегодня Наталья Радина встретилась c депутатом Европейского парламента от Швеции, представителем самой крупной группы в ЕП - Европейской Народной Партии - Гуннаром Хёкмарком.

Главный редактор «Хартии-97» рассказал евродепутату о ситуации с блокировкой сайта в Беларуси.

По словам Радиной, сегодня необходима жесткая реакция Евросоюза на блокировку самого популярного в Беларуси независимого сайта и усиление давления на свободные медиа страны.

Радина призвала ввести запрет на въезд в Евросоюз белорусским чиновникам, ответственным за блокировку сайта, а также ввести экономические санкции против лукашенковского Парка высоких технологий.

Гуннар Хёкмарк выразил солидарность с сайтом Charter97.org и готовность помогать свободе слова в Беларуси. Евродепутат пообещал, что будет привлекать внимание к проблеме и объяснять коллегам необходимость адекватно реагировать на ситуацию в Беларуси.

Гуннар Хёкмарк в 1989 году активно поддерживал борьбу народов Литвы, Латвии и Эстонии за независимость и имеет награды от этих стран. С 2015 года евродепутату запрещен въезд в Россию.