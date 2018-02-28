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Гуннар Хёкмарк: Страх перед независимой информацией – это признак слабости

  • 28.02.2018, 10:14
Гуннар Хёкмар

Депутат Европарламента осуждает блокировку сайта «Хартия-97» в Беларуси.

Депутат Европейского Парламента от Швеции, представитель самой крупной группы в ЕП - Европейской Народной Партии - Гуннар Хёкмарк после встречи с главным редактором сайта Charter97.org Натальей Радиной сделал следующее заявление:

«Лукашенко угрожает будущему Беларуси, ограничивая свободу слова и свободу СМИ.

Страх перед независимой информацией – это признак слабости.

Власти должны незамедлительно отменить блокировку «Хартии-97» и уважать независимость этого сайта, а также других независимых медиа.

Если Беларусь хочет воспользоваться возможностями Европы, свобода СМИ и свобода слова должны быть незыблемы».

Гуннар Хёкмарк в 1989 году активно поддерживал борьбу народов Литвы, Латвии и Эстонии за независимость и имеет награды от этих стран. С 2015 года евродепутату запрещен въезд в Россию.


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