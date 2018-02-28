Министр информации Карлюкевич признался, что тайно читает «Хартию-97» 22 28.02.2018, 16:15

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Александр Карлюкевич

Фото: БелТА

Чиновник отметил, что независимый сайт остается верным самому себе.

Министр информации Александр Карлюкевич был одним из тех, кто открывал ежегодную Минскую книжную выставку.

«Наша Нiва» спросила у чиновника, что может сделать «Хартия-97», чтобы снова быть доступной в Беларуси? В январе Министерство информации ограничило доступ к независимому порталу на территории Беларуси.

«Я не читатель «Хартии-97» в последнее время, хотя в соответствии с законом имею такую возможность как представитель Министерства информации. Безусловно, мы будем смотреть на дальнейшее содержание этого интернет-ресурса. Это очень опасно – что-то планировать и подсказывать. «Пишите так, либо пишите иначе...» Видимо, «Хартия» останется «Хартией», а наши действия останутся нашими действиями и нашим изложением государственной позиции», - сказал Карлюкевич.

Сегодня главный редактор Charter97.org Наталья Радина призвала депутатов Европарламента ввести санкции против министра информации Александра Карлюкевича, заместителя министра информации Игоря Луцкого (в настоящее время занимает должность генерального директора телеканала «Столичное телевидение») и начальника Оперативно-аналитического центра при администрации Лукашенко Андрея Павлюченко, ответственных за принятие решения о блокировке Charter97.org.

Также главный редактор «Хартии» призывает ввести санкции против лукашенковского Парка высоких технологий до тех пор, пока не будет прекращено давление на независимые медиа в Беларуси.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию

- Читайте «Хартию-97» в социальных сетях.