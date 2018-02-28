Чешский и словацкий евродепутаты с полуслова понимают ситуацию в Беларуси 1 28.02.2018, 19:20

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Главный редактор «Хартии-97» продолжает встречи в Европарламенте.

Об этом Наталья Радина написала на своей странице в Facebook.

«Встретилась с депутатами Европарламента от Чехии Яромиром Щетиной и Cловакии Иваном Штефанцем. Для них «Хартия-97» - это не только известный белорусский независимый сайт, но и продолжение чехословацкой инициативы «Хартия-77».

Евродепутаты с полуслова понимают ситуацию в диктаторской стране, здраво оценивают Лукашенко и готовы активно участвовать в международной кампании в поддержку сайта Charter97.org.

Яромир Щетина, кстати, вместе с Вацлавом Гавелом писал письма поддержки белорусским политзаключенным после 19 декабря 2010 года», - написала Наталья Радина.