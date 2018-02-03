9 трюков в меню ресторанов, которые заставляют тратить больше 2 3.02.2018, 9:04

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Цель любого ресторана — заработать как можно больше денег на своих гостях.

Издание Lifehack.org собрало уловки владельцев и менеджеров заведений, чтобы вы выбрали блюда подороже.

1. Красивые названия

В меню обычно оказывается не просто мороженое, а «сладкое» или «сливочное». К мясу обычно добавляют прилагательное «сочное». Рестораны стремятся, чтобы не только блюдо, но и его название было вкусным.

Кроме этого, названия обычных продуктов тоже приукрашивают. Например, вместо «свёкла» в меню может быть написано «корни свёклы». И правда, неплохо придумано.

2. В меню нет знаков валюты

Некоторые рестораны не указывают обозначение рубля в меню, а просто пишут цифры. Например, «версальский бургер — 200». Вам невольно может показаться, что это недорого.

3. Снижение цены на 1 рубль

Все знают, что сумма в 299 рублей кажется меньше, чем 300 рублей. По этой причине в меню часто встречаются цены, оканчивающиеся на 99 или 95. При этом в дорогих ресторанах может быть противоположная ситуация. В них, наоборот, стараются указывать круглую сумму, чтобы вы знали: большие деньги вы тратите не просто так.

4. «Семейные» названия

Некоторые рестораны любят добавлять к названиям слово «бабушка», «мама», «тётя». Варианты могут быть такие: «Бабушкино шоколадное печенье», «Мамина каша» или «Тётя из Барселоны». Вы видите название и сразу представляете что-то родное — например, печенье как у бабушки. Тёплые воспоминания из детства заставляют заказать это блюдо.

5. Этнические термины

Например, в итальянском ресторане вам могут предложить «Пасту с креветками» или «Таглиателле скампи». На самом деле это почти одно и то же блюдо — обычные спагетти. Но загадочное итальянское название делает его более привлекательным.

6. Контраст цен

Рядом с блюдом за 700 рублей в меню ставится похожее за 1500 рублей. В таком случае покупка за 700 рублей искусственно кажется выгодной. Рестораны используют эту хитрость, чтобы вы думали, что сэкономили.

7. «Специальные» блюда

Недорогие рестораны часто используют этот приём, чтобы выделить некоторые блюда своего меню. Цена на них может быть выше, чем на остальные. Высококлассные рестораны, как правило, так не делают.

8. Правильный порядок

Как показывает практика, гости ресторанов чаще всего заказывают первые блюда в категории. Например, если им нужен суп, то на странице с супами они, скорее всего, выберут первое или второе блюдо. Иногда туда попадают блюда подороже.

Согласно исследованию Urban Spoon, американские рестораны завышают цену на второе вино, которое идёт вслед за самым дешёвым. Но от этого оно лучше не становится.

9. Уловки в меню

Исследования говорят, что сначала гости смотрят в верхний правый угол меню, а в конце — в нижний левый. По этой причине рестораторы часто ставят самые дорогие блюда в верхний правый угол, а самые дешёвые — внизу слева.

Ещё один дизайнерский фокус — использовать рамки или другие визуальные эффекты, в которые помещаются дорогие блюда. Это привлекает внимание посетителей и заставляет их остановить внимание на конкретном пункте меню.