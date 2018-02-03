«Польское радио»: Блокируя «Хартию-97», Лукашенко угрожает национальным интересам Беларуси 8 3.02.2018, 13:01

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Блокада независимого портала Charter97.org является чрезвычайно опасным прецедентом, который требует международной реакции и солидарности.

Об этом говорится в репортаже «Польского радио».

Редакция «Хартии-97» проводит кампанию по разблокированию сайта. После преследований и арестов журналистов, в том числе главного редактора Натальи Радиной, редакция сайта была вынуждена покинуть Беларусь в 2010 году. Белорусские власти не могут воздействовать на работу сайта, но цена, которую приходится за это платить - эмиграция. Главный редактор сайта Сharter97.org не может вернуться в Беларусь, сообщает Polskie Radio.

В течение недели о блокировке сайта написали ведущие мировые СМИ. «Хартия-97» освещает не только внутрибелорусские события, но и информирует белорусов о ситуации в России, Украине, странах Запада. Независимый сайт является источником актуальной и объективной информации об украинском кризисе и политике России, в стране, которая заполонена кремлевской пропагандой.

Наталья Радина допускает, что белорусские власти испугались протестной весны, и это могло стать одним из поводов блокировки «Хартии-97».

Независимый сайт, который работает из Варшавы, не должен считаться с мнением властей и открыто критикует режим Лукашенко, пишет о работе демократической оппозиции, о поддержке Западом демократии в Беларуси, отмечает Polskie Radio.

Главный редактор портала «Хартия-97» верит, что несмотря ни на что удастся добиться отмены блокировки сайта. Блокировка Сharter97.org - сигнал, который означает, что Лукашенко готов уничтожить свободные СМИ в Беларуси и отдать информационное поле Кремлю.

Радина подчеркивает, что сайт Сharter97.org был заблокирован по политическим мотивам:

- Власти просто хотят расправиться с самым популярным независимым порталом в Беларуси. Лукашенко боится свободы слова. Поэтому он решился на блокировку cайта Сharter97.org. Это было сделано перед наступлением весны, которая обещала быть очень горячей для белорусских властей, - подчеркнула главный редактор «Хартии-97».

Белорусы довольно быстро научились обходить блокировку и заходить на сайт Сharter97.org с помощью специальных программ и анонимайзеров. Даже те, кто никогда не пользовался подобными приспособлениями, довольно быстро учатcя:

- Несмотря на блокировку, сайт остается лидером среди белорусских независимых СМИ, - отметила Наталья Радина.

Главный редактор сайта Сharter97.org подчеркивает, что сайт нуждается в международной солидарности в том числе - со стороны Польши.

В Беларуси проходят пикеты в поддержку «Хартии-97». Первыми в защиту независимого сайта выступили жители Гродно: активисты раздавали жителям города инструкцию, в которой описывается, как обойти блокировку сайта. Заявлено уличное шествие в Гомеле, появляются графите со словами поддержки и солидарности в Минске.

- Помощь Польши в нашей работе - очень существенна, так как свободные медиа де-факто не могут работать в Беларуси. Секрет популярности «Хартии-97» в том, что она называет вещи своими именами.

Сегодня для нас очень важна солидарность. Поляки всегда боролись за свободу, это то, что нас в них очень удивляет. Сегодня мы просим, чтобы поляки помнили о тех тяжелых временах, когда за свободу нужно было бороться и помогли нам в этой борьбе, - говорит главный редактор Сharter97.org

О блокировке сайта Сharter97.org написали ведущие мировые СМИ: американские, европейские, российские, украинские медиа. Информация разошлась по всему свету и о «Хартии-97» узнали даже в Малайзии.

Представитель ОБСЕ призвал власти Беларуси немедленно восстановить доступ к порталу.

С заявлениями выступили все ведущие мировые правозащитные организации.

Главный редактор сайта «Хартия-97» отмечает, что блокировка сайта очень небезопасный прецедент, так как это играет на руку Кремлю и является угрозой для независимости Беларуси.

На территории Беларуси нет независимых телеканалов и радиостанций. А в российскую пропаганду вкладываются огромные деньги, поэтому белорусы выбирают российские медиа, в которых много качественных сериалов, ток-шоу, телевизионных программ.

Белорусы выбирают российские телеканалы, а это означает, что российская пропаганда все больше воздействует на умы людей:

- До блокировки «Хартии-97» интернет являлся пространством, где еще существовал определенный паритет: половина пользователей просматривала российские сайты, вторая половина - белорусские.

Блокировка cайта Сharter97.org означает, что воздействие белорусского сегмента резко сужается. Cегодня данные говорят об утечке читателей из белорусского сегмента в российский. Лукашенко нарушил информационную безопасность Беларуси - говорит главный редактор сайта Сharter97.org.

В перспективе это означает, что Беларусь окажется под абсолютным влиянием Кремля.

- В случае этого сценария можно говорить об угрозе для Украины, Польши и стран Балтии. Военная агрессия против этих стран уже отрабатывалась во время учений «Запад-2017», которые проходили на территории Беларуси, - говорит Наталья Радина.

Благодаря работе небольшого коллектива, суммарное число месячных просмотров cайта Сharter97.org - 50 миллионов просмотров. Каждый месяц сайт посещает около 2,5 миллионов уникальных пользователей.

Редакция сайта покинула Беларусь в 2010 году, после того, как против «Хартии-97» была начата настоящая война: четыре уголовных дела, конфискация техники, избиение журналистов. В сентябре 2010 года был убит основатель сайта Олега Бебенина.

На волне арестов оппозиции после президентских выборов в декабре 2010 года белорусские спецслужбы разгромили редакцию в Минске. Были задержаны почти все журналисты, главный редактор сайта Сharter97.org оказалась в тюрьме КГБ:

- Мне были предъявлены обвинения, за которые грозило 15 лет тюрьмы. Когда меня выпустили под подписку о невыезде я была вынуждена тайно покинуть Беларусь без паспорта. Однако нам удалось восстановить работу сайта, и в 2012 году Министерство иностранных дел Польши пригласило нас работать в Варшаву, - рассказала Наталья Радина.

Главный редактор сайта «Хартия-97» призывает продолжать давление на официальный Минск:

- Блокировка сайта Сharter97.org дорого обойдется белорусским властям. Каждое нападение на свободу слова и права человека влечет за собой серьезные последствия, - заявила Наталья Радина.