Миклош Харашти: В Беларуси наблюдается большой регресс в области прав человека 4.02.2018, 8:30

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Миклош Харашти

Должен сохраняться тщательный международный контроль за ситуацией в стране.

Спецдокладчик ООН по Беларуси сообщил, что его последний на этом посту доклад Совету по правам человека будет посвящен необходимости продления странового мандата. Свое мнение Миклош Харашти выразил во время консультационной встречи с белорусскими и международными правозащитниками, прошедшей в Белорусском Доме прав человека в Вильнюсе 31 января, сообщает сайт ПЦ «Весна».

Полномочия Миклоша Харашти на посту Специального докладчика ООН по ситуации с правами человека в Беларуси завершаются в конце октября текущего года. К этому времени он подготовит свой последний доклад и представит его на июньской сессии Совета по правам человека в Женеве, а затем на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

Спецдокладчик рассказал сайту ПЦ «Весна», что он представит не только текущую ситуацию по состоянию на март 2018 года [это срок подготовки отчета - ред.], но и обзор всего шестилетнего периода действия мандата с доказательствами цикличности проблем в области прав человека в Беларуси.

«2017-й год был годом большого регресса в области прав человека в Беларуси. Но это не стало сюрпризом, потому что те, кто следил за ситуацией с правами человека в Беларуси на протяжении всего периода правления Лукашенко, замечал, что она имеет циклический характер, что через четыре - пять лет она снова становится трагической, с массовыми авторитарными репрессиями. Авторитарными - в смысле незаконности, внезаконности, необъяснимости и безосновательности, но и в том смысле, что эти меры принимаются самими властями, такими как милиция и прочие. Затем наступает период надежд, который, к сожалению, так и не приносит правовых улучшений в системном смысле. Просто все становится не так плохо, как было раньше».

Фото: spring96.org

Миклош Харашти говорит, что такой цикл он как раз наблюдал во время своего мандата:

«Мой мандат был вызван насилием в декабре 2010 года, массовыми задержаниями, появлением политических заключенных, и все это закончилось в определенном смысле тем же самым в феврале и марте 2017-го. Теми же вещами: массовым насилием милиции против мирных демонстрантов, появлением новых политических заключенных. И тогда снова появились ожидания, что, возможно, они могут быть освобождены и ситуация изменится. Таким образом, мой мандат имеет теперь двойную перспективу. С одной стороны, это периодический, долгосрочный регресс, а также неизменное правовое системное измерение. С другой стороны, это фактическое количество людей, которые должны быть спасены от мести властей».

Перечень нарушений в области прав человека в Беларуси долгие годы остается неизменным, подчеркивает спецдокладчик.

Поскольку Беларусь не является членом Совета Европы, мандат странового спецдокладчика ООН является единственным способом осуществления международного контроля за ситуацией в стране, подчеркивает эксперт.

Фото: spring96.org

«Я настоятельно рекомендую, чтобы этот мандат был продлен. И мой последний доклад Совету по правам человека ООН будет посвящен именно этой теме», - подытожил Харашти.

Напомним, мандат Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Совет по правам человека ООН ввел в 2012 году в связи с массовыми репрессиями в стране после президентских выборов 2010 года. Правительство Беларуси не признает мандат спецдокладчика и отказывается от взаимодействия с ним. За все годы в должности спецдокладчика Миклош Харашти не имел возможности посетить Беларусь, поскольку для этого необходимо официальное приглашение властей. Но в начале июля 2017 года Харасти приехал в Минск по приглашению ОБСЕ к участию в мероприятиях 26-й сессии ПА ОБСЕ и также стал гостем Параллельного форума гражданского общества. Тогда он выразил надежду, что визит в Беларусь станет первым шагом на пути к официальному признанию мандата странового спецдокладчика ООН, однако МИД Беларуси заявил, что позиция официального Минска не изменится.