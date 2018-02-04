Читатели Charter97.org передали «привет» Министерству информации

Читатели Charter97.org передали «привет» Министерству информации3
- 4.02.2018, 9:23
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Минчане требуют разблокировать независимый сайт.
Наклейки «Свободу «Хартии-97» появились в Минске возле Министерства информации.
Об этом в «Фейсбуке» написал активист Кирилл Василевский.
«Министерству информации - привет от читателей Charter97.org! Сфотографировал днем на Проспекте Победителей».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS