Активисты БХД: Люди читают про «Хартию-97» на пикете и говорят «Жыве Беларусь!»
- 4.02.2018, 13:26
В Витебске требовали разблокировать независимый информационный ресурс.
В Витебске активисты оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианска демократия» провели пикет в поддержку «Хартии-97».
Отличительной чертой пикета стало то, что впервые с момента блокирования сайта «Хартии-97» жители Витебска открыто выразили свое отношение к этому событию, сообщает «Витебска весна».
Своими впечатлениями от пикета поделилась активистка БХД Ирина Захарова:
«Определенный эффект от наших пикетов есть. Сегодня внимание прохожих привлекают небольшие плакаты в наших руках: «Читаю Хартию-97», «Смотрю Белсат», «Так не будет». Проезжающие в общественном транспорте люди выходят, проходят прохожие, обращают внимание, читают, а некоторые даже восклицают: «Жыве Беларусь!».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS