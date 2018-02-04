Активисты БХД: Люди читают про «Хартию-97» на пикете и говорят «Жыве Беларусь!» 4.02.2018, 13:26

ФОто: vitebskspring.org

В Витебске требовали разблокировать независимый информационный ресурс.

В Витебске активисты оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианска демократия» провели пикет в поддержку «Хартии-97».

Отличительной чертой пикета стало то, что впервые с момента блокирования сайта «Хартии-97» жители Витебска открыто выразили свое отношение к этому событию, сообщает «Витебска весна».

ФОто: vitebskspring.org

Своими впечатлениями от пикета поделилась активистка БХД Ирина Захарова:

«Определенный эффект от наших пикетов есть. Сегодня внимание прохожих привлекают небольшие плакаты в наших руках: «Читаю Хартию-97», «Смотрю Белсат», «Так не будет». Проезжающие в общественном транспорте люди выходят, проходят прохожие, обращают внимание, читают, а некоторые даже восклицают: «Жыве Беларусь!».

ФОто: vitebskspring.org

ФОто: vitebskspring.org

ФОто: vitebskspring.org

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию.