Виктор Марчик: Заблокировав «Хартию-97», режим показал свою слабость 3 4.02.2018, 17:56

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Виктор Марчик

Люди хотят правдивой информации и обходят блокаду.

Об этом заявил представитель Белорусского Национального Конгресса в Слониме Виктор Марчик, комментируя блокировку белорусского независимого сайта Charter97.org:

- Мое отношение к блокировке Charter97.org крайне негативное. Известно, что «Хартия-97» - это лидирующий независимый сайт, который дает читателям свежую информацию. Фактически для нас, читателей, это очень большая потеря в информационной среде. Люди хотят правдивой информации!

Я думаю, то, что власти прибегли к блокировке популярного независимого сайта означает, что они вас боятся. Очевидно, что режим не хочет, чтобы люди получали правдивую информацию о том, что на самом деле происходит в нашей стране и за рубежом. Все государственные СМИ транслируют только то, что выгодно властям, и лишь независимые СМИ в противовес им отражают реальную ситуацию.

Поэтому, хочу подчеркнуть, что выбрав такой способ борьбы с «Хартией-97», как блокировка, режим показал свою слабость и испуг.

Я хотел бы пожелать редакции «Хартии-97» в эти дни сил для борьбы. Продолжайте работать в том же духе, ведь многие прорывают блокаду.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию