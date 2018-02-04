Омбудсмен Титов передал Путину список «раскаявшихся» бизнесменов 6 4.02.2018, 20:00

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Лондон теряет статус «убежища для богатых», считает Борис Титов.

Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов в воскресенье, 4 февраля, сообщил, что передал Владимиру Путину список живущих в Лондоне российских бизнесменов, которые хотели бы вернуться в Россию. По словам Титова, речь идет о бизнесменах, чьи дела много лет и без результата рассматриваются судебными инстанциями, пишет «Немецкая волна».

20 лет не могут вернуться

"Это может длиться годами и десятилетиями, а некоторые люди по 20 лет живут и не могут вернуться, потому что дело возбуждено. К ним уже нет никаких претензий, даже Интерпол уже исключил их из розыскного списка, а в Москве дело по-прежнему продолжает висеть", - подчеркнул обмудсмен.

В списке более десяти фамилий, которые Титов не назвал из-за "чувствительности" этой информации. По словам адвоката Дмитрия Григориади, который тоже оказывает содействие российским бизнесменам за рубежом, "в списке нет олигархов", в нем обычные бизнесмены.

"Вернусь на родину в гробу"

Список был составлен после встречи Титова с российскими бизнесменами в Лондоне, которая прошла 3 февраля. "Список попросившихся обратно никто не обсуждал. Никто не просился. Никто и на Родину не звал. На встрече вечером тоже. Заранее просил не включать меня ни в какие списки. Я вернусь на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин", - прокомментировал эту встречу присутствовавший на ней бизнесмен Евгений Чичваркин.

Титов считает, что Великобритания постепенно теряет статус "убежища для богатых" из-за объявленной властями борьбы с владельцами нелегально приобретенных британских активов, и с этим, помимо прочего, и связано желание бизнесменов вернуться. С этим не согласен Чичваркин. "Бизнес в России будут грабить и давить с особым цинизмом после выборов. Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждем нового притока эмиграции. Юристы уж руки потирают. Ждут работки", - написал бизнесмен.