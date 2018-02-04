«Власти испугались новой волны протестов» 4 4.02.2018, 20:58

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После блокировки Charter97.org у режима Лукашенко не осталось шансов для «легализации» на Западе.

Об этом сайту Charter97.org написал читатель из Орши Михаил:

- В последнее время сайты независимых СМИ и организаций подверглись атакам. Заблокирована «Хартия-97», взломан сайт профсоюза РЭП, до этого был заблокирован сайт Белорусского Национального Конгресса и временно «Белорусский партизан». Примечательно, что сразу после блокировки Charter97.org вышел новый декрет о «тунеядцах». Очевидно, что эти события связаны. Власти испугали новой волны протестов.

Сайт профсоюза РЭП так же взломали неспроста. Этот независимый профсоюз опубликовал десятки историй о людях, которых часто несправедливо и незаконно осудили, оштрафовали, уволили, понизили в должности. К тому же власти начали явно политически мотивированное уголовное дело против председателя Геннадия Федынича и бухгалтера профсоюза Игоря Комлика. Это доказывает всем любителям поговорить о «либерализации» режима Лукашенко обратное. Власти не собираются прекращать преследование независимых профсоюзов, а независимые сайты стоят костью в горле властей.

Роль независимых СМИ сложно переоценить. Независимые сайты открывают людям глаза на происходящее в Беларуси.

Для властей же блокирование независимых сайтов грозит еще большим падением, и так мизерной поддержки, среди людей. Уже только слепой не убедился, что Беларусь по уровню экономического развития находится рядом с некоторыми странами Африки и Азии. В Европе Беларусь - одна из самых бедных стран.

Плюс «выборы», которые и так не признавались международными наблюдателями за ряд нарушений и фальсификаций, в случае блокировки независимых сайтов точно никто не признает. В случае же дальнейшего блокирования и давления на независимые медиа, у Лукашенко не останется никаких шансов хоть как-нибудь «легализовать» свои действия.

Я хочу пожелать редакции Charter97.org моральных и физических сил для дальнейшей борьбы. Разоблачайте коррупцию, чиновников и вседозволенность милиционеров! Беларусь должна стать свободной.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию