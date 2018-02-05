«Лукашисты, руки прочь от Хартии!» 14 5.02.2018, 13:17

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У всех нас есть шанс на победу.

Уже двенадцать суток сайт Charter97.org прорывает информационную блокаду. И отзывы читателей свидетельствуют: мы на одной волне с «большой землей».

«В госучреждениях читают «Хартию»! Знаю точно, что в Доме прессы абсолютно все открывают сайт и читают. А потом и обсуждают. А тем, кто не умеет пользоваться компьютером и интернетом – увы, есть там и такие – распечатывают и приносят на стол!»

«Как бы не говорили по ТВ, что мы хорошо живем, каждый человек видит по себе. Стало намного тяжелее жить, зарплаты упали, цены выросли. А колхозник со своими прикорытниками не хочет спускаться на землю, не хотят понимать, что люди их ненавидят».

«Рано или поздно «Хартию» разблокируют, я в этом уверен. А с тем, чтобы попасть на сайт, почти ни у кого нет проблем. Но я доволен, что нынешняя власть допустила эту глупость. Что поделаешь - это ее визитная карточка, а главное - непрофессионализм. Эта акция позволила консолидировать белорусов, повысила популярность «Хартии», показала истинное лицо режима. А «Хартии» удачи, а главное: белорусы как поддерживали, так и будут поддерживать вас».

«Киевский Майдан в декабре 2013 года требовал отставки Януковича и перевыборов президента и ВР. «Политологи» называли это не реальными требованиями и призывали к роспуску Майдана, чтобы «поберечь силы» к выборам аж 2015 года. Хотя уже в конце 2013 года было ясно, что никаких выборов после «кидалова» с ассоциацией с ЕС уже не будет. Любому здравомыслящему человеку было ясно, что от патологического брехуна и трусливого садиста (любителя страусов) ждать уже нечего. Но «политологи» карасевы утверждали свое».

«Да сипатый уже с ума сходит, не знает как придавить народ, чует свой конец. Народ уже разобрался кто правит страной, нет веры этой шайке, которая льет по БТ враньё. Люди, видя свою жизнь, понимают, что так плохо за 25 лет они ещё не жили. Себе жизнь устроили царскую, а народ в нищете, и кто его за это будет уважать? Возненавидел его народ, вот что он от народа получил. Одну ненависть».

«Я i усе мае родныя разам з «Хартыяй». Як чытылi, так i чытаць будзем. А гэтым «блакiратарам» трэба трохi цямы у галаве мець. Заблакаваць «Хартыю» такжа немагчыма, як выключыць сонца».

«Нет мракобесию и мракобесам! Viva Charter!!!»

«Факт: наибольшая угроза обществу происходит именно от двуногих в госдолжностях. Нас убеждают, что нам не нужна самозащита и право на неё. Мол, для этого есть милиция, прокуратура, суды, КГК, ДФР исполкомы, всех иных видов госутварь в правах на нашу жизнь, свободу, имущество и судьбу.

Кто ещё не испытал силу этой «защиты» на своём горбу, хребте? Кого ещё не настигло «счастье» испытать на себе «полезность» «государственной заботы»? Остались ли ещё такие?

Нас защищают от террора? А как тогда со взрывом метро? Может, нас защищают от воров, или от бандитских нападок? Может, в так называемых судах правду кто-либо сыскал? Мент кого-то грудью своей закрыл от бандита? Детей лишают родителей ради их счастья? А какой величины у нас забота о пенсионерах?

Всё просто. Поставил горб - взлезут, будут понукать, карманы обчищать, да впаривать, что всё это ради нас. Так, может, пора умнеть?»

«Кто борется - тот побеждает! «Хартия» и мы – вместе победим!»

«Зло не может быть вечным. Добро всегда в конце концов побеждает. Закончится время тьмы и в Беларуси, и страна станет равноправным членом ЕС и НАТО».

«Начальнікі толькі падвысяць кампутарныя навыкі людзей. Калі нават пенсіянеры вучацца карыстацца сродкамі абыхода блакіроўкі... Да драўлянага розума так і не дайшло, што інтэрнет-- адкрытая сетка і спробы яго блакаваць - толькі распіл бюджэта...»

«С каждым божьим днем Лукашенко все сложнее и сложнее сохранять хорошую мину при плохой игре. Значит, у всех нас есть шанс на победу. Прорвемся».

«По моему мнению, сейчас ни в коем случае не нужно вступать в контакт с властями по поводу снятия блокировки. Они ведь ТАК этого ждут. Приведу неудачный, с точки зрения нашей идейной позиции, пример, но уж больно он показательный. Когда Кутузов проиграл Бородинское сражение, Наполеон несколько месяцев сидел в Москве и ждал символических ключей от города. Но так и не дождался. Вот так и наши власти ждут, что к ним на поклон придет «Хартия». Считаю, что нужно их просто игнорировать. Но, при этом, нужно будоражить мировое общественное мнение по поводу блокировки. Уверен в победе. Да, что там уверен. Хартия УЖЕ победила!»

«Добрых людей больше, чем злых. Мне, на восьмом десятке, сложновато переучиваться. Но все блокировки миновал благодаря помощи молодых, все знающих. Идите к людям, объединяйтесь! Вместе мы сила! И скорее мы Дрозды заблокируем, чем они нас».

«Хартия» уверенно делает свое дело, для победы правды над ложью. Все еще впереди».

«Надо создавать списки заблокировавших «Хартию» - наподобие «списка Магнитского»

«Эти власти уже своей тени боятся. Но если проанализировать их «деятельность», то им есть из-за чего бояться. Они себе уже «наработали». Но с «Хартией» - это уже перебор».

«Да и большинство руководителей жаждут поскорее избавиться от этого лживого, кровожадного, безумного монстра. Я считаю, осталось совсем немного, чтобы общество созрело для новой жизни без этих».

«Даже сам усатый читает «Хартию», что уж тут говорить про его слуг. 23 года понадобилось, чтобы сорвать маску с людоеда, который в центре Европы управляет 10-миллионной страной. Больше всего он боится правды, поэтому и пытается заблокировать источник правдивой информации. Лукашисты, руки прочь от «Хартии»!»

«Они все еще не понимают, что их «уже нет»! Поезд ушел».

«Так, іх час адышоў. Таму і страх гэтых драздуноў апанаваў на ўсіх узроўнях!

Як прыемна гэта бачыць! Засталося зусім трошкі - сабрацца з духам і выкінуць нялюдскую «уладу» з нашага жыцця».

«Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

Я - ХАРТИЯ-97!!!

...и так везде».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию