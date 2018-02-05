По всему Минску появились листовки и граффити в поддержку «Хартии-97»4
- 5.02.2018, 13:43
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Минчанам рассказали, как обойти блокировку новостного сайта.
Сегодня граффити «Свободу «Хартии-97» и листовки с инструкцией по обходу блокировки сайта появились во многих районах Минска.
«Листовки и граффити в поддержку «Хартии-97» появились по всему Минску: центр, Чижовка, Серебрянка, Шабаны. На листовках - инструкция по обходу блокировки», - написал в редакцию Charter97.org читатель.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS