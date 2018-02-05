Правозащитник Левинов подал в суд на Мининформ за блокирование Charter97.org 2 5.02.2018, 14:53

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Павел Левинов

Павел Левинов требует отменить блокировку независимого сайта.

Витебский правозащитник Павел Левинов в своей жалобе в суд Центрального района Минска отмечает, что блокирование информационного ресурса нарушает его право на получение информации и является недопустимым ограничением свободы мысли и ее выражения, противоречит положениям Международного пакта о гражданских и политических правах и Конституции Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Павел Левинов пишет, что решение об ограничении доступа к сайту принято якобы потому, что «Хартия-97» разместила какую-то информацию, распространение которой запрещено статьей 38 Закона Беларуси «О средствах массовой информации». Однако министерство нигде не объяснило, какие именно материалы стали основанием для блокирования и не сослалось на судебные решения или постановления других органов по поводу ограничения доступа к ресурсу.

Правозащитник пишет, что он является постоянным читателем сайта Charter97.org, и рассчитывает на защиту своих интересов судом Центрального района Минска, напоминая, что «статья 60 Конституции Беларуси гарантирует каждому защиту его прав компетентным и независимым судом».

В присланной в суд жалобе он просит признать, что решение Министерства информации нарушает его права и требует отменить это решение. А также предъявить сведения об основаниях для решения блокировать информационный ресурс.

Блокирование сайта «Хартия-97», который отметил в этом году свое 20-летие, осудили многие международные организации, журналисты, политики и правозащитники во всем мире.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию