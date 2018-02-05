Борис Аникеев: Настроил 92-летней тете ноутбук - теперь читает «Хартию-97» 3 5.02.2018, 15:43

Борис Аникеев

Белорусы учатся обходить блокировку вместе.

Об этом заявил гомельский активист Борис Аникеев, комментируя блокировку сайта Сharter97.org:

- Для меня это дикость и варварство. Моей тетя 92 года, мне пришлось ехать в другую часть города, чтобы настроить ее ноутбук для обхода блокировки.

17 января в Гомеле пройдет шествие в поддержку «Хартии-97», постараюсь присоединиться к моим товарищам и поддержать свободу слова в Беларуси. У вас очень много поклонников. Даже тот, кто говорит, что не читает - заходишь на его страницу в «Фейсбуке» и видишь, что подписан на Сharter97.org.

Очень неприятно, что кто-то пытается ограничить мне доступ к информации. Почему я должен подстраиваться под российские СМИ? Не хочу смотреть гоcударственные телеканалы. Скоро дойдет до того, что будут штрафовать тех, кто не смотрит БТ.

Читателям и редакции «Хартии-97» желаю бодрости духа и не сдаваться.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию