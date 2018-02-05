11 правозащитных организаций Беларуси требуют прекратить блокировку независимых сайтов 5.02.2018, 16:53

Правозащитники выступили против практики политической цензуры в интернете.

Совместное заявление белорусских правозащитных организаций

За последние два месяца в Беларуси возобновилась практика произвольного ограничения доступа к независимым интернет-СМИ. Были заблокированы известные в стране информационные ресурсы «Хартия-97» (Charter97.org) и «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org), которые регулярно публикуют материалы на общественно-политическую тематику.

Средства массовой информации, как традиционные, так и основанные на интернет-технологиях, являются краеугольным камнем демократического общества, любые ограничения в этой сфере должны соответствовать положениям Конституции и международным обязательствам Беларуси.

14 декабря 2017 года по решению Министерства информации Беларуси был ограничен доступ к сайту belaruspartisan.org на территории Беларуси. Министерство сообщило, что решение принято на основании подпункта 1.2 пункта 1 статьи 511 Закона Беларуси «О средствах массовой информации». На запрос владельца сайта о причинах блокировки Министерство информации указало лишь то, что на сайте «были размещены информационные сообщения и материалы, которые содержат информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси».

24 января 2018 года аналогичное образом был закрыт доступ к сайту Charter97.org. В качестве причины также называлась публикация на сайте материалов, содержащих «информацию, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Беларуси». Нарушением было признано то, что на сайте «размещались статьи с указанием даты и места проведения массового мероприятия, разрешение на проведение которого на момент размещения публикации получено не было».

Также одним из оснований для ограничения доступа к сайту названо распространение «информационной продукции ресурса, который решением суда признан экстремистским материалом и внесен в республиканский список экстремистских материалов».

Ни в одном из случаев Министерство информации не сообщило, какая именно информация послужила основанием для блокировки, в каком из разделов сайта она расположена и что необходимо сделать владельцу сайта для того, чтобы блокировка была отменена.

Статья 33 Конституции Беларуси гарантирует свободу выражения мнений и запрещает цензуру. Статья 19 Международного пакта о гражданских и политических правах защищает свободу искать, получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от государственных границ, любыми способами. Допускаются только соразмерные ограничения, которые установлены законом и являются необходимыми для уважения прав и репутации других лиц или для охраны государственной безопасности, общественного порядка, здоровья или нравственности населения.

Действующее законодательство о средствах массовой информации и сложившаяся практика, которую иллюстрируют описанные выше случаи, существенно ограничивают свободу информации в Беларуси. Решения об ограничении доступа к интернет-ресурсам не соответствуют критериям необходимости и соразмерности, принимаются в административном порядке по непрозрачной процедуре, а судебное обжалование блокировок на практике затруднено или невозможно. При этом перечень оснований для ограничения доступа настолько широк, что допускает абсолютно произвольное их толкование.

Мы считаем недопустимым ограничение доступа к сайтам «Белорусский партизан» (belaruspartisan.org) и «Хартия-97» (Charter97.org) и призываем отменить соответствующие решения Министерства информации и восстановить свободный доступ к этим сайтам. Мы также призываем пересмотреть существующее законодательство о средствах массовой информации и прекратить практику политической цензуры в интернете.

Учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве» Хьюман Константа»

Общественное объединение «Белорусская ассоциация журналистов»

Публичное учреждение «Белорусский документационного центр»

Правозащитный центр «Весна»

Республиканское общественное объединение «Правовая инициатива»

Просветительское правозащитная учреждение «Офис по правам людей с инвалидностью»

Белорусский Дом прав человека им. Б.Звозскова

Экспертно-правовое общество «Инициатива FORB»

Просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»

Республиканское правозащитное общественное объединение «Белорусский Хельсинкский Комитет»

Инициативная группа «Идентичность и право»