В Брюсселе пройдет пикет в поддержку «Хартии-97» 5.02.2018, 17:51

Денис Казакевич

На акции будут требовать разблокировки независимого сайта.

Белорусский активист из Бельгии Денис Казакевич призвал всех принять участие в акции в защиту свободу слова в Беларуси, которая должна начаться в Брюсселе завтра, в 11.00 на Schumanplein. Об этом активист написал в «Фейсбуке».

«На территории Беларуси заблокирован доступ к ведущему независимому новостному сайту charter97.org. Газеты и телевидение уже давно находятся под полным контролем государства. Теперь режим хочет решать, что можно, а что нельзя читать в интернете. В конечном итоге, в регионе усиливается влияние кремлевской пропаганды.

Если вы находитесь сейчас в Бельгии, приходите завтра на пикет в поддержку свободы слова в Беларуси!

Вторник, 6 февраля, 11.00, Schumanplein, Брюссель».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию