Продолжается акция «Я – «Хартия-97!» 5.02.2018, 21:03

Белорусы выражают солидарность с заблокированным независимым сайтом.

В сети набирает силу акция «Я – «Хартия-97!». К ней присоединилась читательница независимого сайта.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию