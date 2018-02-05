В Филадельфии прошел пикет в знак солидарности с «Хартией-97»
- 5.02.2018, 23:27
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Белорусы мира требуют разблокировать независимый сайт.
В Филадельфии белорус Вадим Васильев провел одиночный пикет возле одного из крупнейших в США музеев изобразительного искусства.
Белорус вышел на пикет с табличкой «Я - «Хартия-97».
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS