Разблокировка «Хартии» как первый шаг к свободе 30 Наталья Радина

6.02.2018, 8:19

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Наталья Радина

Мы можем очень многое.

Знаете, что я поняла в эти дни? Насколько важен и силен голос одного человека.

Нам же что вбивали всю жизнь вначале при «совке», а потом при Луке? Что человек маленький, он «винтик» и ничего не решает. Дескать, ну пока нас не миллион или хотя бы не 100 тысяч, никто нас не услышит, ни на что мы не повлияем.

Так вот, забудьте эту чушь. При блокировке «Хартии» каждый читатель, который нашел способ обхода и прорвался через блокаду — утер нос всем цензорам из ОАЦ, КГБ и других спецслужб.

Каждый, кто поддержал «Хартию» словом в интервью СМИ, в соцсетях, написал письмо в редакцию (а таких людей тысячи!) - сказал жесткое и принципиальное «нет» лично Лукашенко и его опричникам.

Каждый участник пикетов в поддержку «Хартии», которые сейчас проходят в разных странах, заявляет миру, что Беларусь должна быть и будет свободной.

Люди, мы — сила. Мы можем очень многое. Не только добиться разблокировки нашего общего сайта, но и сбросить это колхозное ярмо с шеи и зажить наконец по-человечески.

Наталья Радина, главный редактор Charter97.org