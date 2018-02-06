Григорий Месежников: Нарушение свободы слова – повод для возвращения санкций против Лукашенко 1 6.02.2018, 9:09

Григорий Месежников

Давление на диктатора всегда дает лучший результат.

Вопрос свободного доступа к «Хартии-97» - это вопрос в том числе и европейской безопасности. Поэтому ограничение свободы СМИ в Беларуси должно вызвать самую жесткую реакцию европейских политиков. Об этом в интервью Charter97.org заявил словацкий политолог, глава Института общественных проблем Григорий Месежников:

- Блокирование «Хартии-97» - это репрессивный шаг, смысл которого заключается в том, чтобы отрезать белорусское общество от объективной информации о происходящем в стране и в мире.

Это решение лишний раз показывает авторитет настоящего информационного ресурса.

С другой стороны, это отображает сущность информационной политики белорусского государства.

Судя по всему, Лукашенко захочет продолжить свои «игры» с Западом, показывая каким-то отдельными жестами, что он якобы готов к «диалогу». Но ограничение доступа к независимым СМИ разрушает всю его игру и дает четкий сигнал: режим в Минске не способен меняться.

Лукашенко всегда играл двойную игру, но теперь он еще раз дал понять, что ему намного ближе восточный сосед, с которым у него есть глубинное типологическое сходство.

- Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс, оценивая ситуацию со свободой СМИ в Беларуси, призвал прекратить любой «диалог» с режимом Лукашенко. Вы согласны с таким подходом?

- Самым адекватным подходом может быть четкая обусловленность любых шагов со стороны Запада ситуаций с правами человека и свободой СМИ в Беларуси. А единственным эффективным средством Евросоюза может быть только нажим на режим Лукашенко. А если репрессии против белорусов перейдут какую-то условную линию – то и полное прекращение любых отношений с официальным Минском.

При любых обстоятельствах Запад должен исходить из того, что демократия и права человека – это основополагающий фактор в отношениях между государствами. Ужесточение политики Запада может стать хорошим сигналом для того, чтобы белорусский режим не переходил еще более выразительные линии.

- Упомянутый вами «нажим» на режим Лукашенко – в чем конкретно он может выражаться?

- Как мы помним, еще недавно Евросоюз пользовался методом персональных санкций против высшего руководства Беларуси, а также ограничениями экономических отношений.

В свое время это привело к определенным результатам. Сейчас было бы правильно проанализировать, что из этого в большей степени воздействовало на ситуацию в Беларуси, и возобновить действие наиболее эффективных санкций. По моему мнению, более жесткий подход к режиму Лукашенко даст более ощутимый результат.

А любые сигналы о смягчении позиции ЕС мотивируют официальный Минск к более репрессивным действиям. В отношениях с такого типа режимами наиболее эффективным является как раз максимально жесткий подход.

- В интервью украинскому изданию «Гордон» вы когда-то отметили, что Кремль проводит политику «информационного раскачивания» Европы. По вашему мнению, блокировка «Хартии-97» облегчает задачу кремлевским и прокремлевским СМИ?

- Конечно, это выгодно кремлевским стратегам. Это очевидно: российская пропаганда более комфортно чувствует себя, когда нет конкуренции со стороны альтернативного источника независимой информации.

Блокировка «Хартии-97» ведет к созданию именно такой ситуации. Позиция белорусского сайта вполне четкая и ясная и она, по моему мнению, играла важную роль в нейтрализации российской пропаганды.

Что очень важно: блокировка «Хартии-97» будет иметь последствия не только в виде усиления кремлевской пропаганды в самой Беларуси. Объективно блокировка этого сайта играет на руку пропутинской «пятой колонне» в Восточной и Центральной Европе.

Хочу отметить, что в информационной политике белорусского руководства и Российской Федерации сейчас наблюдается поразительное совпадение по всем системообразующим элементам: отношение к Западу, ЕС и НАТО, попытки нивелировать демократические ценности и так далее. Можно сказать, что информационная политика Кремля и Минска идут рука об руку.

- Готовы ли правительства европейских стран, особенно восточноевропейских, защищать свои демократические институты от пророссийской «пятой колонны»?

- Конечно, здесь предпринимаются усилия на разных уровнях. Самую активную работу в этом направлении проводят неправительственные организации и экспертное сообщество.

Кроме того, в некоторых странах создаются специальные подразделения по защите от российской информационной агрессии.

Основной европейский политический мейнстрим приходит сейчас к пониманию, что российская пропаганда угрожает самим основам либеральной цивилизации. Недавно в Европарламенте прошло специальное заседание, посвященное именно отражению российской информационной агрессии. Подавляющие большинство евродепутатов высказалось за серьезные меры по борьбе с пропагандой.

Поэтому вопрос свободного доступа к «Хартии-97» сейчас совпадает с европейским политическим мейнстримом.

- То есть, «Хартия-97» может рассчитывать на поддержку со стороны европейских политиков?

- Я в этом не сомневаюсь. Думаю, основная информация уже донесена до тех, кто в Европарламенте и вообще в Евросоюзе занимается этими вопросами. Я считаю, что серьезное давление на белорусские власти в этой ситуации – не только необходимо, но и возможно.

Конечно, нужно не сдаваться и дальше информировать о ситуации со свободой слова в Беларуси и широкую европейскую общественность, и тех, кто имеет отношение к принятию политических решений.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию