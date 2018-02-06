В Минске на оживленном перекрестке вывесили баннер «Свободу Хартии'97!» 1 6.02.2018, 10:24

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Растяжку смогли прочитать сотни автомобилистов.

Растяжка «Свободу Хартии'97!» появилась на одном из самых оживленных перекрестков Минска – на мосту на развязке улиц Маяковского и Денисовской.

Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию