В Минске на оживленном перекрестке вывесили баннер «Свободу Хартии'97!»1
- 6.02.2018, 10:24
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Растяжку смогли прочитать сотни автомобилистов.
Растяжка «Свободу Хартии'97!» появилась на одном из самых оживленных перекрестков Минска – на мосту на развязке улиц Маяковского и Денисовской.
Об этом в редакцию Charter97.org сообщил читатель.
Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.
Обойти блокировку можно и вот инструкции:
- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org
- Самый простой способ читать «Хартию'97»
- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»
- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS