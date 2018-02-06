Виктор Шендерович о блокировке «Хартии-97»: Авторитарная деградация в Беларуси продолжается 3 6.02.2018, 13:33

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Виктор Шендерович

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Режим Лукашенко не воспринимает всего, что выходит за рамки совхозного мироощущения.

«Не думаю, что белорусские власти продемонстрировали что-то новое в своем отношении к свободе слова», - прокомментировал блокировку сайта Charter97.org известный российский писатель и журналист Виктор Шендерович.

«Было бы новостью, если бы в Беларуси вдруг появилась какая-то свобода в распространении альтернативной информации. Я бы очень удивился, если бы Александр Лукашенко вдруг перестал преследовать тех, кто не совпадает с его совхозным мироощущением.

Так что то, что сайт «Хартия-97» заблокирован – это в печальном смысле закономерная ситуация для Беларуси. Это «нормальная» авторитарная деградация, которая всегда сопровождается таким зажимом свободы слова.

В России мы долгое время смотрели на Беларусь с сожалением, как на страну, которая обогнала нас по уровню авторитаризма. Но вот Россия развернулась и «успешно» пришла в состояние Беларуси. И даже теперь держит «пальму первенства».

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию