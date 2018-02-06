Наталья Радина: Эти отставки не последние 23 6.02.2018, 14:42

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Наталья Радина

Госпропагандистов Лукашенко уволили за профнепригодность.

Главный редактор Charter97.org Наталья Радина прокомментировала на своей странице в Фейсбуке снятие с должностей главного редактора “Советской Белоруссии” Павла Якубовича, председателя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько и гендиректора телеканала СТВ Юрия Козиятко:

- Меня тут уже просят прокомментировать отставку штатных госпропагандистов. Знаю, что Лукашенко положили на стол аналитическую записку, где сравниваются бюджеты и аудитории Charter97.org и госСМИ. Товарищ диктатор пришел в ярость. Эти отставки не последние.