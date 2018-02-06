У здания Еврокомиссии в Брюсселе прошел пикет в поддержку «Хартии-97» 2 6.02.2018, 15:03

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Активисты требовали от Еврокомиссии и Европейского совета отреагировать на блокировку в Беларуси независимого сайта санкциями.

В Брюсселе, возле здания Еврокомиссии и Европейского совета, состоялся пикет против блокирования властями Беларуси независимого сайта Charter97.org, передает «Радыё Свабода».

Активисты вышли с плакатами «Мы - «Хартия-97», «Стоп цензуре», «Санкции».

«Мы требуем действий от европейских политиков, чтобы они отреагировали на блокировку «Хартии-97», - заявил один из участников пикета, общественный активист Денис Казакевич.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию