Кто такая Магдалена Радзивилл и почему ею стоит гордиться? 6.02.2018, 16:55

Мария Магдалена Радзивилл

В Минске перезахоронят прах одной из самых известных меценатов в истории белорусской культуры.

Прах Марии Магдалены Радзивилл будет перезахоронен в костеле святого Роха. Об этом tut.by рассказал Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов Швейцарии.

Мария Магдалена Радзивилл (в девичестве Завиша) — одна из самых известных меценатов в истории белорусской культуры. Магдалена родилась 8 июля 1861 года в Варшаве. Она происходила из рода Завишей (владели Кухтичами, местный костел использовался как усыпальница этого рода). Последним хозяином Кухтичей по мужской линии был Ян Казимир Завиша-Кежгайло, известный археолог и исследователь, отец Магдалены.

Мария Магдалена Радзивилл. Фото: Википедия

Ее первым мужем был граф, испанский гранд Людвик Красинский. Овдовев, в 1906 году она во второй раз вышла замуж — за Николая Радзивилла, который был младше ее почти на 20 лет. Квартира Марии Магдалены в Минске сохранилась и находится недалеко от Красного костела. Когда-то в ней, как и в ее поместье в Кухтичах, собирался цвет белорусской интеллигенции.

Магдалена платила стипендию белорусским студентам в Петербурге, финансировала белорусские школы, издание газеты «Наша Ніва», сборник стихов Максима Богдановича, первые книги Якуба Коласа, Констанции Буйло и другие издания кружка «Загляне сонца і ў наша ваконца». В 1918 году поддержала создание БНР, после прихода к власти большевиков уехала в Варшаву. В 1932 году переехала во Фрибург (Швейцария). Там она и умерла в 1945 году и была похоронена вместе с дочерью и близкой подругой.

О месте захоронения Марии Магдалены князь Матей Радзивилл узнал в 2016 году. Как он рассказал, никто из потомков меценатки не живет в Швейцарии. Поэтому они хотели перевезти прах своей бабушки, дочери Магдалены, в фамильный склеп в Польше. Встал вопрос, что делать с прахом самой княгини. Так возникла идея перевезти его в Минск, ведь меценатка всегда считала себя белоруской и хотела вернуться в Беларусь, которую видела независимой и свободной.

Мария Магдалена Радзивилл. Фото: Википедия

Первоначально прах Марии Магдалены Радзивилл хотели перезахоронить в Красном костеле. Идею поддержали архиепископ Тадеуш Кондрусевич и настоятель Красного костела ксендз Владислав Завальнюк. Дополнительным аргументом был тот факт, что в Красном костеле уже были перезахоронены останки двух известных людей: основателя костела Эдварда Войниловича и английского музыковеда, исследователя белорусской культуры Гая Пикарды.

В июле 2017 года Александр Сапега, заместитель председателя Ассоциации белорусов Швейцарии, привез прах княгини в Беларусь и во время VII Съезда белорусов мира передал его приходу святых Сымона и Алены. Но в итоге было решено, что местом последнего упокоения Марии Магдалены Радзивилл станет костел святого Роха.

Церемония начнется 17 февраля (в субботу) в 10 часов утра. Ее возглавит вспомогательный бискуп Минско-Могилевской архидиоцезии Юрий Косабуцкий. Ожидается присутствие гостей, в том числе представителей рода Радзивиллов.

Урна с прахом Марии Магдалены Радзивилл будет выставлена для прощания в костеле вечером 16 февраля.