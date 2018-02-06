Российский эколог выступил в поддержку «Хартии-97» 6.02.2018, 17:42

Владимир Сливяк

Свобода независимых СМИ в прямом смысле важна для здоровья нации.

«Такие площадки, как «Хартия-97», являются чрезвычайно важными для информирования общества в условиях, когда официальные СМИ глубоко цензурируются», - отметил в своем комментарии в связи с блокировкой сайта Charter97.org сопредседатель российской экологической организации «Экозащита» Владимир Сливяк, который неоднократно выступал против строительства АЭС в Беларуси.

По его словам, блокировка независимых площадок в Беларуси направлена на ограничение доступа белорусов к информации об истинном положении вещей в стране.

«Атака на независимые площадки - типичная выходка режима, направленная на ограничение доступа общества к реальной информации. Прекращение работы «Хартии-97» стало бы большим ударом по свободе информации», - отметил он.

«Конечно, донести достоверную информацию об опасности АЭС будет намного труднее без независимых СМИ. И «Хартии-97» непосредственно», - резюмировал Сливяк.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

- Новые простые способы обойти блокировку сайта Charter97.org

- Самый простой способ читать «Хартию'97»

- Как обойти блокировку сайта «Хартия-97»

- Как обойти блокировку сайта на Android и iOS

- Поменяйте DNS на своем компьютере и читайте Хартию