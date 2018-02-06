Анджей Почобут: «Ушли» Якубовича, уйдет и Лукашенко

Анджей Почобут: «Ушли» Якубовича, уйдет и Лукашенко1
- 6.02.2018, 19:41
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Известный журналист прокомментировал отставки пропагандистов.
Журналист Анджей Почобут на своей странице в «Фейсбуке» прокомментировал отставки Якубовича, Давыдько и Козиятко.
«Ушли» Якубовича, «уйдут» и Ермошину, а там и Лукашенко на очереди. Нет ничего вечного под луной. И это был оптимистический пост», - отметил Почобут.
Напомним, сегодня Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ.