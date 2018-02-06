Дмитрий Растаев: «Полетели сверху вниз» 6.02.2018, 22:01

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Дмитрий Растаев

Поэт и журналист в стихотворной форме прокомментировал отставку пропагандистов.

Поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал в «Фейсбуке» стихотворение, написанное после того, как Лукашенко отправил в отставку Давыдько, Якубовича и Козиятко.

Что за дивная картина:

к Дню святого Валентина

сделал батька нам сюрприз -

полетели сверху вниз

Якубович, Козиятко

и Давыдько без остатка.

Тем, кто Зимний брать готов,

валентинка из Дроздов:

«Вы скорей меня любите

и за «Хартию» простите -

я к какому-нибудь Дню

и Шуневича сменю.

Мы без гвалта и упрёка

будем жить как Джон и Йоко -

ты, народ, к весне готовь

не майданы, а любовь».

Напомним, сегодня Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ.