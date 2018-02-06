Дмитрий Растаев: «Полетели сверху вниз»
- 6.02.2018, 22:01
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Поэт и журналист в стихотворной форме прокомментировал отставку пропагандистов.
Поэт и журналист Дмитрий Растаев опубликовал в «Фейсбуке» стихотворение, написанное после того, как Лукашенко отправил в отставку Давыдько, Якубовича и Козиятко.
Что за дивная картина:
к Дню святого Валентина
сделал батька нам сюрприз -
полетели сверху вниз
Якубович, Козиятко
и Давыдько без остатка.
Тем, кто Зимний брать готов,
валентинка из Дроздов:
«Вы скорей меня любите
и за «Хартию» простите -
я к какому-нибудь Дню
и Шуневича сменю.
Мы без гвалта и упрёка
будем жить как Джон и Йоко -
ты, народ, к весне готовь
не майданы, а любовь».
Напомним, сегодня Лукашенко снял Якубовича, Давыдько и Козиятко с постов руководителей главных государственных СМИ.