Польская журналистка: У Путина было ужасное детство 6 7.02.2018, 9:59

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Кристина Курчаб-Редлих

Вся официальная биография президента России – ложь.

Так утверждает Кристина Курчаб-Редлих, польская журналистка, автор фильмов и книг о России и Чечне.

Кристина Курчаб-Редлих жила и работала в России с 1990 до 2004-го. В России ее называют «польской Анной Политковской». Недавно она опубликовала свою новую книгу «Вова. Володя. Владимир. Тайны России Путина». В ней почти 800 страниц. О том, какие тайны связывают Лукашенко и Путина, – в интервью журналиста телеканала «Белсат» Сергея Пелесы.

– В названии вашей книги есть слова «Тайны России Путина». В чем же главная тайна Путина? Может быть, в его происхождении?

– Для меня главная тайна – почему он такой. Что он сделал – всем известно, все уже забыли о «Курске», о войне в Чечне и других достаточно страшных вещах. Но они доказывают, что этот человек особенно жестокий. Все говорят: «Ах, он из КГБ!». Ну и что такого, что из КГБ? Абсолютно не все из КГБ являются такими жестокими. Допустим, в российской политике был Геннадий Примаков, был Степашин, были многие другие, которые все-таки такой жестокостью не отличались.

Я покопалась немного в его детстве и, действительно, нашла, что это было ужасное детство. Потому что не та мать, не тот отец, не Ленинград, где он якобы родился, не тот год рождения – все, что можно прочитать в его биографии – вранье. Так сложилось, что он родился под Уралом, в местечке Очер.

– А что его отец? Сбежал, бросил?

– Не было такого. Он родился в 1950 году, когда его мать начала учиться. После войны учились не молодые девушки, только женщины. Она закончила техникум и поехала на практику. Во время этой практики она познакомилась с человеком. Когда у них родился ребенок, женщина, узнав, что мужчина женат, сбежала от него.

– Она сама от него сбежала?

– Да, оставила Вовку у своих родителей и поехала работать в Среднюю Азию. Там она познакомилась с грузином. Женщина не знала, какая фантазия у грузинов: он ей рассказал, что очень богатый, и все прекрасно. Она влюбилась, они очень быстро поженились и поехали в Грузию, где оказалось, что в доме его отца даже не было нормального пола. Но все же она попросила родителей, чтобы ей Вовку привезли в Грузию.Там для мальчика начался ад.

Сначала, пока он был маленьким мальчиком с голубыми глазками – все было прекрасно. Позже, когда он рос, его возненавидел отчим, у которого родились родные дочки. На Кавказе, знаете ли, внебрачный ребенок – это кошмар.

И ему пришлось не только себя защищать, но и свою мать. Тогда он выучил самбо и прочее, но его детство там было очень жестоким. Позже его, как пакет, передали обратно родителям матери под Урал. В местности, где они жили, было полно Путиных. Бабушка и дедушка отдали мальчика своим родственникам, которые когда-то жили в Ленинграде и которые потеряли обоих сыновей – одного до войны, второго – во время ленинградской блокады.

– То есть практически у него не было отца, зато было два отчима – грузин и россиянин.

– Которые его ужасно избивали.

– Любопытная аналогия: мы тоже не до конца знаем об отце руководителя Беларуси Александра Лукашенко. У нас многие шутят и злорадствуют, что его отец был цыганом, в которого влюбилась в деревне его мать. И он также стал недемократическим ледером страны. Это своеобразная тайна, которая объединяет и Лукашенко, и Путина. Как Вы думаете, влияет ли на их отношения, что у них было несчастное детство?

– Я думаю, что детство Лукашенко было намного счастливее. Его, может быть, так страшно не избивали, как тот грузин.

– У него не было отчима. А Путин даже голодал.

– Тот второй очим, который в Ленинграде занимался Путиным, можно сказать, что любил его, но тоже избивал так, что парни из его двора до сих пор помнят, как он его бил.

– Бывший НКВДшник…

– Да, он также воевал в Финляндии, но это не важно. Вова сразу понял, что надо во-первых, защищаться до конца, а во-вторых, врать, врать, и еще раз врать.

– И он научился с детства врать и выдавать себя за кого-то, кем он на самом деле не является?

– Посмотрите, кого мы сегодня имеем в лице Путина…

– Как бы Вы его описали?

– Сейчас это единственный в мире человек, который умеет так мастерски врать.

Он врет, глядя в глаза, на любую тему. Но заметьте, во-первых, что он никогда во время сових избирательных кампаний не принимал участия ни в каких разговорах, ни в каких дебатах.

Во-вторых, сначала ему приходилось бывать на международных пресс-конференциях, где любой журналист может задать ему неудобный вопрос, и это выводило его из себя. Позже он довел до того, что никто напрямую без вопросов, о которых говорили раньше, не может с ним говорить. Посмотрите на его телевизионные прекрасные пресс-конференции, где даже если задашь неудобный ему вопрос, он отвечает так, как хочет, но ты уже не можешь ему возразить.

– Россия Путина последние 18 лет – это ряд очень громких кровавых терактов, это различные политические убийства, не до конца понятные.

– Последние несколько страниц моей книги – только фамилии людей, которых он отправил на кладбище.

– Как Вы думаете, когда он взял впервые грех убийства на душу. Конечно, не лично убил, но отдал приказ. Кто это был? Был ли это Артем Боровик, взрывы в 1999 году, или это было что-то раньше, о чем мы даже не знаем?

– Я об этом достаточно подробно пишу в книге. Это были времена, когда он работал в мэрии, в Петербурге. Вместе с Собчаком они там делали невероятные вещи. Он руководил Комитетом иностранных дел в мэрии. Путин приехал из ГДР, где, как известно, он работал в КГБ. Приехал на сломанной машине, ему подарили холодильник какой-то – это был 1990 год, а в 1993 или 1994 году американский журнал Global Finance включает его в список 600 самых известных людей в мире, которые влияют на финансы.

– Произошло чудо.

– Никаких чудес – там была торговля наркотиками, там была торговля всем и создание таких схем, которые помогали отмывать деньги по всему миру. Он вышел из этой мэрии миллиардером уже тогда.

И потом, когда он уже баллотировался в президенты, но были же такие, кто об это знал – фракция коммунизмов, которая рвалась к власти – даже грозили ему большой расправой. Тогда и пошли убийства, которых было много. Доказать это нельзя, но все факты указывают на то, что Собчак оказался на кладбище не без его участия.

– Собирая информацию для своей книги, какие еще секреты вы обнаружили, что Вас шокировало больше всего? Может, то, как он приходил к власти, в смысле, выигрывал выборы, или не это?

– Что касается его прихода к власти – конечно, он человек очень трудоспособный, очень ловкий.

То, что он действовал, как казалось Ельцину, в пользу Собчака, сделало его фаворитом у Ельцина. Я написала, как это все происходило, как из человека, которого никто не знал, нужно было сделать человека, которого знает вся Россия. По этой причине вспыхнула вторая Чеченская война, чтобы он оказался защитником родины перед страшной большой страной чеченской.

Потом пошли теракты. Конечно, об этом писала не только я, но и «Новая газета», и другие русские журналисты – я в России уже была, я там работала с 1990 года до 2005 года. Меня очень заинтересовала Чечня. Я изучала, как подготовлены были эти теракты. К сожалениею, абсолютное большинство самых известных их них были подготовлены службами ФСБ и чеченскими предателями, агентами.

– Как Вы думаете, почему в России не зарегистрировали Навального в качестве кандидата? В то же время Ксению Собчак, дочь бывшего начальника Путина, зарегистрировали? Он не видит в ней угрозы, как в женщине?

– Путин никогда не был легально избран – все выборы были фальсифицированы. Я не понимаю, какая идет затея с Ксенией Собчак. С Навальным все просто – его арестовываеют, его не допускают, шефа его штаба избивают и сажают на 30 суток, и т. д. Его имя даже Путин не произносит. Вдруг появляется Ксения Собчак, за которой стоих Ходорковский, за которой стоит Малашенко, шеф НТВ, но они за границей. То есть спонсоры из-за границы поддерживают Ксению Собчак, которая выступает в прямом эфире, несмотря на то, что на нее «наезжают», она все-таки является кем-то, это опасно.