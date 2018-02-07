«Лукашенко, пора брить усы!» 29 7.02.2018, 14:05

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Сколько не меняй идеолухов, никакая пропаганда тут уже не поможет.

Отставка главных пропагандистов Лукашенко вызвала шквал эмоций у людей. Приводим только некоторые из сотен комментариев, присланных на Charter97.org к статьям об этом громком событии.

«Что бы ни делал уже Лукавый - это не спасет гиганта мыслей!»

«Тунеядец Лукашенко выгнал тунеядцев Давыдько, Якубовича и Козиятко, и теперь все они являются официальными тунеядцами - как и завещал Лука. И пусть теперь они оплачивают все вместе услуги ЖКХ и другие услуги, «дотируемые государством»».

«Сколько не меняй идеолухов, никакая пропаганда тут уже не поможет».

«Выгнать пинками из Дроздов, дома передать следующим лизалам (вместе с мебелью и обслугой) и всю кодлу в «Городец» - село поднимать…»

«Отработанный материал. Но от народа не спрятаться. Давыдьку я предупреждал о судьбе Зимовского. С Якубовичем ясно, поедет к родственнику на «Поле чудес»».

«Так агрохоккеист же и признал, видимо, сам того не желая, что причина отставок в победе «Хартии» над лукоСМИ... Он уже без упоминания «Хартии» просто не может... Похоже, начитается комментариев народа про себя за день, что уже и спать не может! Хартия, вперед!!!»

«Что бы ни делал уже Лукавый - это не спасет гиганта мыслей! Процесс уже давно запущен».

«Помните, как недавно эти из «клуба кудахтарау» заливались желчью по поводу блокировки нашей любимой Хартии? А оно воно как...»

«Языки стёрли? Жалко, конечно... Лучших вредителей банде трудно будет найти. Ну, Козиятка самый безобидный. По слогам говорил и его мало кто понимал. Но вот такого «спеца», как Давыдько, вряд ли отыщешь. Умел народ на белого коня подсадить! Талантище!!!»

«Жалкие потуги Лукашенко бесполезны. Народ, как не смотрел это лживое антинародное телевидение, так и смотреть его не будет, тоже самое и с лживой и антинародной газетёнкой «СБ» и другими такими же. Давыдько так старался фальстифицировать факты - вспомните его лживый «фильм» «Железом по стеклу» - и всё равно плешивый Лука его погнал. Давыдько, Якубович и Козиятко - это уже отработанный Лукой мусор, уходят на свалку. Придёт время и их будут судить вместе с диктатором, и всё награбленное у народа будет у них конфисковано и передано в доход государства и народа. Не долго им осталось жировать в коттеджах в Дроздах, построенных за миллионы украденных у народа долларов».

«Ну что, холуи, за что же вас так, отлучили и вышвырнули от корыта? Наверное неправильно или недобросовестно стали лизать или ослушались команды пахана?! А может просто нюх потеряли??!»

«Не тому, что выгнал прежних подхалимов радуюсь (хотя и не без этого), а агонии лукашенковской!».

«Ну что, радовались, что «Хартию» закрыли? А сейчас расскажите «Хартии», как вас ваш хозяин выгнал. Спросите у «Хартии», может, вас там почтальонами возьмут?»

«Не справились с пропагандой, как ни стебались с пеной у рта на своих псевдоСМИ, результат вышел пшик, народ выбрал «Хартию», а не шлакоБТ и шлакоСовбелию. Никак не дойдет до старой красной плесени, что времена Геббельса и красной пропаганды ушли в жерло истории, времена уже другие, демократия уже даже до Африки добралась».

«Пара галіць вусы»

«А вообще - событие знаковое. У меня две версии случившегося:

1. Лукашенко получил результаты закрытого социологического исследования, согласно которому рейтинг несменяемого рекордно низок. Виновными назначены руководители пропагандистских структур, которые больше не оказываю никакого влияния на умы беларусов.

2. Раннее зимнее обострение».

«Кто только не возглавлял Белтелерадиокомпанию. Помнится, что был кадровик со стеклозавода, сейчас будет возглавлять милиционер, не удивлюсь если следующим руководителем будет пекарь!»

«Это напоминание всяким так кочановым, мясниковичам, наркевичам, ермошкиным и т. д. всяких мастей. Сегодня вы вершители судеб простых людей, а завтра вы никто. Задумайтесь пока не поздно».

«Одна из возможных причин того, что Лукашенко выгнал Давыдько и компанию - это очередной дурацкий декрет Лукашенко №1, который пришёл на смену дурацкому декрету Лукашенко №3, а именно то, что как ни пытались Давыдько, Якубович, Козиятко внушить людям, что эти Декреты Лукашенко «очень хорошие», но народ решил по другому и проклял Лукашенко. В общем, не справились тухлые пропагандисты с поставленной Лукашенко задачей - оболванивание народа, подвели Лукашенко и он их выгнал. И «Хартию» заблокировать полностью не получилось, так как народ обходит блокировку и читает правду, а госСМИ не смотрит практически никто. Сейчас руководить телевидением будет бывший мент, но и у него не получится оболванить народ, так как народ уже проснулся и требует отставки Лукашенко».

«Пара галіць вусы».

«Он давно превратил свою номенклатуру в один большой колхоз! Только (по закону, конечно) где происходит такая текучка кадров — «кираўник» должен быть уволен!»

«А так ведь может случиться с любым прикорытным - дадут пинка под зад и некому пожаловаться! Сами подписались под беспредел Лукавого - теперь себе под нос хрюкайте и родню дома поучайте правильной жизни и политике Луки».

«Вот так старых верных псов сдают на живодерню».

«Гэта ЗНАК. Відаць, што надыйшла пара і для Лукі зляцець у след».

«В конце войны и гитлеровцы ходили и говорили всем «Гитлер капут». Предлагаю Давыдьке, Якубовичу и Козиятку прилюдно ходить и кричать «Лука капут».

«Я бы сказал, что происходят процессы, которые Лукашенко больше не контролирует. Его система построена на лжи».

«Хочу дать совет Александру Григорьевичу. Прекрати навязывать подписку на СБ всем подряд в принудительном порядке и сразу увидишь чего стоят редакторы. Они попросту останутся без зарплаты и сами разбегутся. Так что снимать никого не придётся. А должна появиться новая государственная газета с новым названием, которая не будет впарывать людям всякую ерунду, а станет реально конкурировать с прочими изданиями на свободном информационном поле Беларуси».

«Ну что, лицедей Давыдько, опять на сцену поползёшь? Три драных богатыря заблокировали Хартию? ПОЛУЧАЙТЕ ПОД ДЫХ!! Мы же всё равно её беспрепятственно читаем, а сейчас во всех странах ЕС и даже Америки идут кампании в защиту Хартии! Вы своему пахану сделали медвежью услугу. Сейчас возобновят санкции ему, вот будет славно! Верю, что он в интернете ни бум-бум, он же до сорока лет сидел в отсталом колхозе! А вы, гнилые интеллигенты, его подставили!»

«Старый, усталый, не знает что делать. ВОН ОТ НАС, МЫ ЗНАЕМ!!!»

«И сидит бабка дворянка-деревянка на краю пропасти, а перед нею разбитый унитаз с сифоном....»

«Все, Паша! Это - КОНЕЦ! Делай ноги».

«Ура! Хартия победила «клуб»! Теперь прикорытники и холуи слезы льют - типа нас несправедливо!»

«Несмотря на твой, Изотыч, многолетний опыт лизоблюдства, огреб ты от хозяина вовремя и закономерно. А кроме прокачанного безо всякой меры скилла холуйства, Изотыч, надо еще и веру иметь в то, что пропагандируешь и несешь в массы. Но это не последняя победа «Хартии»! Так держать!»