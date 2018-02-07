Евгений Липкович: Падение курсов криптовалют отразилось и на нашем Отечестве 6 7.02.2018, 15:05

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Евгений Липкович

Чувствуется искренняя тревога и боль за страну.

«Падение основных мировых индексов и курсов криптовалют отразилось и на нашем Отечестве: вчера глава государства отправил в отставку руководителей ряда государственных СМИ. За красивой фразой «Давыдько, Якубович и Казиятко - люди достойные...» чувствуется искренняя тревога и боль за страну.

Некоторые утверждают, что Лукашенко долгое время опасался снимать этих руководителей, так считал, что затаив обиду, они пойдут работать на «Хартию-97». Но найденное элегантное решение по блокировке беспрецедентного подстрекательского ресурса, объявившее его деятельность угрозой национальной безопасности, развязало руки, а дальнейшее падение биткоина подтолкнуло ситуацию и так двигавшуюся в правильном направлении», - написал в Фейсбуке блогер Евгений Липкович.