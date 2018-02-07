Евгений Афнагель: Должен быть отправлен в отставку виновник всего этого 1 7.02.2018, 16:11

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Евгений Афнагель

Профессиональных кадров у Лукашенко уже не осталось.

Отставкой трех главных пропагандистов – Якубовича, Давыдько и Козиятко – власти в очередной раз расписались в том, что они не могут создать ничего путного. Об этом сайту Charter97.org заявил один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель:

- Более двадцати лет власти пытались противостоять независимым журналистам и изданиям, вкачивая огромные средства в одиозные пропагандистские проекты. Пытались воевать с независимыми сайтами в интернете – и из этого ничего не вышло.

Провал пропагандистов виден, во-первых, по реакции властей на работу независимых журналистов. Если пропаганда не может переиграть в конкурентной борьбе – независимые СМИ просто запрещают. Когда-то в Беларуси запретили практически все независимые газеты, теперь пробуют заткнуть рот интернет-изданиям. Пытаются – как всегда, безуспешно – заблокировать сайт «Хартии-97», сайт Белорусского Национального Конгресса, взламывают сайт профсоюза РЭП.

Несмотря на это, люди все равно находят в сети правдивую информацию. Поэтому, скорее всего, в какой-то момент терпение у Лукашенко лопнуло и он решил уволить пропагандистов, которые на протяжении двух десятков лет получали огромные деньги, но так и не справились со своими задачами. Правда не подумал о том, что других кадров у него все равно нет. Ведь в обойме — только стукачи, «менты» и вертухаи. Уволен Якубович, который закончил Саратовское училище МВД и 12 лет прослужил во внутренних войсках в Минске, а пришел Эйсмонт, который 8 лет проработал в милиции.

«Новой крови» у Лукашенко уже нет. Профессиональных журналистов, экономистов, менеджеров, технологов и раньше не было. Поэтому вчерашние перестановки ничего не изменят. Думаю, что они не последние. Чехарда отставок пропагандистов будет продолжаться и дальше, пока вслед за очередным условным «Якубовичем-Давыдько-Козиятко» не будет отправлен в отставку главный виновник всего этого бардака Александр Лукашенко.

И тогда те СМИ, которыми сейчас руководят лузеры, возглавят нормальные профессионалы. И тогда их наконец, возможно, начнут читать и смотреть белорусы.