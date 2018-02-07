Андрей Санников: Деятельность Якубовича, Давыдько и Козиятко подпадает под статьи Уголовного кодекса 3 7.02.2018, 16:45

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Андрей Санников

«Главный редактор» времен Гитлера Штрейхер был осужден Нюрнбергским трибуналом.

Увольнение главных пропагандистов Павла Якубовича, Геннадия Давыдько и Юрия Козиятко в интервью Charter97.org прокомментировал лидер гражднанской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников.

- Уже прозвучало немало версий, почему Лукашенко уволил всех своих главных пропагандистов. С чем вы связываете эти отставки?

- Комментировать отставки внутри лукашенковского режима – бесполезное занятие. Как ни тасуй эту колоду, все равно все карты в ней крапленые. Ну идет какая-то внутренняя борьба групп и группировок - суть режима от таких перестановок ведь не меняется. Уволенная троица изрядно поизносилась, наскучила, вот их и заменили. Диктатор так развлекается, создает повод для слухов и сплетен. Тоже своеобразный инструмент удержания власти. В данном случае все предельно ясно: одних одиозных пропагандистов заменили на других, не менее одиозных, но более контролируемых.

- Связаны ли эти увольнения с блокировкой в Беларуси «Хартии-97»?

- Безусловно, связаны. Когда в медийном пространстве Беларуси одновременно происходят заметные события, это не может быть случайностью. Можно смело утверждать, что трое пропагандистов лишились своих кресел в результате блокировки “Хартии”. Может, от них ожидали большего рвения в нападках на этот сайт, может, они поспособствовали решению о блокировке, которое только добавило режиму проблем. В любом случае, они проигрывали и проигрывают конкуренцию со свободными СМИ, в данном случае с “Хартией”, а это не то, что нужно Лукашенко. Денег-то на пропаганду выделяется немерено, а результатов нет.

- Можете ли дать свою оценку деятельности Якубовича, Давыдько и Козиятко во главе крупных госСМИ?

- Названные деятели преуспели в доносительстве на оппозицию, независимые СМИ, правозащитников и т.д. Козиятко еще и отметился повышенной активностью в травле Василя Быкова незадолго до смерти великого писателя. Этим и запомнится.

Якубович и Давыдько работали как отделы спецслужб, особенно во время острых политических кампаний. Именно они распространяли клевету в отношении арестованных участников протестов, до судов публиковали сфабрикованные КГБ обвинительные материалы. Их деятельность, безусловно, подпадает под статьи Уголовного кодекса.

Это такие юлиусы штрейхеры времен Лукашенко. Был при Гитлере такой главный редактор, единственный осужденный Нюрнбергским трибуналом и казненный военный преступник, которого признали виновным исключительно за печатную пропаганду, а не за реальное участие в принятии решений о войне и геноциде.

При диктатуре подобных редакторов защищает только режим, никак не закон. Уголовный кодекс и, тем более, международное право никто не отменял.

Кстати, я заметил, что Якубович уже активно дает показания, используя независимую прессу.

- Чего нам стоит ожидать в будущем?

- А вот это серьезный вопрос. Здесь показательны два этих события - блокировка “Хартии” и отставка пропагандистов – и реакция на них независимых СМИ. Нужно признать, что в нашей медиасфере уже вовсю действуют “темники”. Этот термин, который появился в Украине при президенте Кучме, обозначает закрытые инструкции для СМИ с указаниями, как и о чем писать. Иначе трудно объяснить вялую журналистскую реакцию на блокировку независимого сайта и явные симпатии в адрес отставленных и назначенных пропагандистов. Видимо, поступили соответствующие “темники”.

Не хочется никого ни обвинять, ни критиковать, просто хочется сказать, что сегодня, пожалуй, наступил самый ответственный момент для независимой прессы. На кону и наша свобода, и наша независимость. А по этим базовым ценностям не может быть компромиссов. Не стоит искать в режиме Лукашенко проблесков понимания этих ценностей. Лучше называть вещи своими именами, что и является задачей независимой прессы. Тогда мы сохраним независимость и добьемся свободы.