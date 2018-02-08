Денис Ивашин: Защитим «Хартию» - защитим независимость Беларуси 2 8.02.2018, 10:09

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Денис Ивашин

Фото: "Белорусский партизан"

Беларусь переходит под тотальное влияние российской пропаганды.

Об этом заявил редактор белорусской службы сайта informnapalm.org Денис Ивашин, комментируя блокировку в Беларуси сайта Charter97.org:

- До блокирования Charter97.org российские информационные ресурсы контролировали чуть более 50 процентов от всего байнета, то есть половина населения Беларуси уже находилась в российском онлайн-инфорпространстве и потребляла информационный продукт, созданный с учетом российских интересов.

Это результат деятельности режима Лукашенко в течение последних десятилетий. Что касается собственно режимных онлайн-СМИ, то они не только уступают всем остальным, но вообще являются физически незаметными. Например, общее количество просмотров страниц вместе взятых СТВ, БТ и «СБ. Беларусь сегодня», руководители которых были уволены, уступают в Беларуси одному лишь сайту российского информационного агентства - ria.ru.

На этом фоне запрет для белорусов «Хартии» - одного из наиболее популярных и массовых информационных белорусских ресурсов - выглядит именно как попытка зачистки собственно белорусского информационного поля с его передачей под контроль Российской Федерации. Ведь это запрет ресурса с более чем 2 миллионами уникальных посетителей ежемесячно.

Очень характерно, что вначале ноября 2017 года в России стал активным федеральный закон, предусматривающий борьбу со средствами обхода блокировки сайтов, запрещенных на законодательном уровне. Этот закон лоббировал и продвигал через Госдуму лично директор ФСБ Александр Бортников. Речь идет о применения по технологии DPI-фильтрации, которая обеспечивает глубокий анализ всего трафика для выявления и последующего блокирования анонимайзеров, VPN, Tor, прокси-серверов, с помощью которых пользователи попадают к запрещенным ресурсам.

Поступает информация, что в Беларуси также уже начали частично ограничивать использование VPN, в том числе для ограничения доступа к «Хартии». Из этого следует, что действия режимов Путина и Лукашенко скоординированные, совершается попытка зачистить от оппозиционных ресурсов и взять под тотальный контроль и Рунет, и Байнет, и даже социальные сети. Во время неизбежных массовых протестов явно будет заблокирован доступ к соцсетям, в которых происходит общение и оперативный обмен информацией между общественными активистами. Так, например, 25 января 2017 года в РФ на несколько часов был ограничен доступ к Фейсбуку. Я вполне допускаю, что это было испытание новой системы блокирования.

- Приведет ли это к росту влияния российских и пророссийских СМИ?

- Безусловно. Имеем парадоксальную ситуацию, когда режимом запрещен один из самых мощных пробелорусских порталов, который эффективно противостоит российской агрессивной пропаганде, и в то же время в свободном доступе мы имеем целый сонм белорусофобских ресурсов, которые расширяют антибелорусскую пропаганду, считают Беларусь недогосударством, а белорусов - российским субэтносом.

Поставлена задача, чтобы вместе с преимущественным доминированием российских телевизионных и радиоканалов, Беларусь окончательно попала в сферу деструктивного воздействия российской агрессивной пропаганды и не смогла ей противодействовать.

Помимо этого целью запрета «Хартии» является прекращение распространения информации о российской военной агрессии против Украины, об участии российских военных подразделений в оккупации украинское земли, о героическом и образцовом сопротивлении украинского народа.

Россия стремится совершать практически беспрепятственное информационно-психологическое воздействие на белорусское гражданское население и военнослужащих. Делается это для окончательного закрепления Беларуси в орбите российских стратегических интересов и для потенциального использования белорусских людских ресурсов в военных целях. Беларусь уже втянута в информационное противостояние на стороне России со странами Запада и Украиной, что вполне соответствует и является частью военной доктрины начальника Генштаба ВС РФ В.Герасимава.

В этих условиях наша задача - защищать свое информационное пространство, способствовать максимально расширению информации о способах обхода блокировки, помогать людям устанавливать системы обхода. Проявлять солидарность и совершать надлежащее сопротивление всем попыткам возрождения тоталитарного режима.